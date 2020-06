Burgdorf/Burgwedel

Das Kirchenkreisamt Burgdorfer Land hat eine neue Chefin: Am 1. Juni trat Claudia Bergmann ihren Dienst als Amtsleiterin an. Bergmann ist 39 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie in Burgwedel.

Das Kirchenkreisamt hat seinen Sitz in Burgwedel. Es führt für die evangelisch-lutherischen Kirchenkreise Burgdorf und Burgwedel-Langenhagen die Verwaltungsgeschäfte. Bergmann kam nach ihrer Ausbildung im Kirchenkreisamt Rinteln im Jahr 2000 ins Burgwedeler Amt und war zunächst in der Kita-Abteilung tätig, später in der Personalabteilung. 2016 übernahm sie die betriebswirtschaftliche Leitung der Kindertagesstätten in Trägerschaft des Kirchenkreises Burgdorf, 2017 auch die Leitung der Personalabteilung und im Herbst 2019 nach der Verabschiedung von Amtsleiterin Jacqueline Gebauer schließlich die kommissarische Leitung des Kirchenkreisamtes.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere HAZ+ Artikel

Von Joachim Dege