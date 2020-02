Ehlershausen

Fachkräftemangel im Handwerk? Bei der Freisprechung der Elektro-Innung Burgdorf im Gasthaus Bähre war das ganz deutlich zu sehen. Lediglich sechs frischgebackene Gesellen der Fachrichtung Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik konnte Obermeister Knut Schardt zu ihrem Abschluss nach dreieinhalbjähriger Ausbildung beglückwünschen. Christian Pawellek absolvierte eine auf drei Jahre verkürzte Lehre.

„Der Markt hat überschaubar viele Fachkräfte“, thematisierte der Obermeister die Situation denn auch in seiner Glückwunschrede: „Für euch ist das gut, dann es könnte euch Chancen bringen.“ Das gelte insbesondere dann, wenn die Gesellen die Gelegenheit zur Weiterbildung nutzten. „Heute wird gefeiert, Montag geht es wieder zur Sache“, gab der Prüfungsvorsitzende Jan Wadewitz den Jung-Gesellen mit auf den Weg. Von Lehrer Andreas Engelbart von der BBS Neustadt am Rübenberge hörten sie: „Ich bin stolz auf euch.“

Firmen werben mit allen Mitteln um Lehrlinge

Für die Ausbildungsbetriebe sei es mittlerweile unwahrscheinlich schwer, überhaupt junge Menschen zu finden, die Interesse daran hätten, eine Ausbildung als Elektroniker zu beginnen. Präsenz zeigen, Zukunftstag-Angebote machen, auf Berufsbörsen werben, Firmenautos mit Aufklebern versehen, auf denen um Nachwuchs geworben wird: Das sind Wege, die die Firmen einschlagen, um der Problematik Herr zu werden. „Ich habe im Ort mehrere Werbeschilder aufgehängt“, sagt Elektrotechnikermeister Guido Rohr aus der Wedemark: „Ganze zwei haben sich gemeldet. Und die haben es nicht geschafft, eine Bewerbung abzugeben.“

„Mittlerweile bemühen wir uns um die jungen Leute, die in Klasse zehn oder elf vom Gymnasium abgehen“, macht Obermeister Knut Schardt deutlich, welche Kreise das Werben um Nachwuchs zieht. Gymnasiumsabgänger seien mitnichten die typische Klientel für eine Ausbildung im Handwerk. Vor Jahren sei das undenkbar gewesen, sagt Schardt: „Aber die haben wenigstens die Grundlagen, die wir brauchen.“ Insbesondere in Mathematik gebe es leider bei vielen Jugendlichen massive Defizite. Zwar zähle letztlich das, „was sie später draus machen“, doch sorgten gerade Lücken in der Theorie leider auch dafür, dass Prüfungen nicht bestanden würden. „In diesem Jahr haben sechs von zehn bestanden.“

Freizeit ist wichtig: Ansprüche der Jugendlichen wachsen

Auch die Ansprüche, die junge Leute an eine Ausbildung haben, hätten sich mittlerweile stark gewandelt. Kundenkontakt, Planung elektrischer Versorgung von Gebäuden, die Installation und Betreuung von Anlagen, Steuer- und Regelsystem: Elektroniker sind mehr als pure „Strippenzieher“. „Wir haben einen interessanten und vielfältigen Beruf, in dem man jeden Tag etwas anderes macht“ – was für Schardt ein großer Vorteil des Elektroniker-Berufes ist, reicht als Anreiz offenbar oftmals nicht aus. Angenehme Arbeitszeiten, möglichst viele Urlaubstage und ein entsprechender Verdienst seien Dinge, auf die bereits potenzielle Azubis Wert legten.

Ausbilden für den eigenen Betrieb: Auch das sei eher Wunschdenken als Realität, stellt der Obermeister klar. Wer gut und engagiert ist, will sich meist frühzeitig weiterbilden – und wechselt auf die Meisterschule, ins Studium oder in die Industrie, die mit höheren Gehältern lockt. „Ich bin froh, dass ich meinen Gesellen übernehmen kann“, sagt Rohr, der Mitglied in der diesjährigen Prüfungskommission war. Auch wenn sie nicht immer bleiben: Die Meister freuen sich, wenn sie denn hören, dass ihre Gesellen es gut getroffen haben. „Ein ehemaliger Auszubildender von mir arbeitet jetzt bei Airbus, das ist schon was“, sagt Schardt und schmunzelt: „Als ich ihn letztens sprach, stöhnte er etwas, weil er so viel dokumentieren muss. ,Das war bei euch einfacher’, hat er gesagt.“

Das sind die freigesprochenen Elektroniker Diese Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik haben ihre Gesellenprüfung bestanden: Aaron Gratz (MST-Elektrotechnik, Lehrte) Christian Pawellek ( Elektrotechnik Wadewitz, Burgwedel) Leon Alexander Plinke (Elektrotechnikermeister Guido Rohr, Wedemark) Dominik Rog (KLH Kabel- und Leitungsbau Hannover, Lehrte-Ahlten) Ferit Simsek (Elektromeister Hans-Georg Gnest, Burgdorf) Lukas Treder (Elektro Bode, Sehnde) Andreas Trubochkin (Elektromeister Uwe Warmbold, Sehnde-Wassel)

