Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Auch in der Pandemie will der ambulante Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze für Betroffene da sein. Als Wegbegleiter in Trauer und Einsamkeit, als Tröster beim Verlust eines lieben Menschen. Dafür haben die speziell geschulten Trauerbegleiter nun coronakonforme Angebote entwickelt: Sie bieten sogenannte Trauerspaziergänge an, um mit ihren Klienten ins Gespräch zu kommen.

„Wenn man wegen der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie nirgends mehr hingehen kann, bleibt immer noch der Spaziergang im Freien. Schön ist es, wenn man ihn zu zweit unternehmen kann, um gemeinsam in Bewegung zu sein, ein Stück des Weges zusammen zu gehen und dabei ins Gespräch zu kommen“, erklärt Manuela Fenske-Mouanga, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes, das Konzept. Wer seine Trauer äußern und sein Herz ausschütten wolle, könne sich mit einem Trauerbegleiter – sowohl Frauen als auch Männer nehmen diese Funktion wahr – zu einem einstündigen Spaziergang verabreden.

Trost, Verständnis und Halt in der Trauer

Betroffene könnten mit ihren Begleitern über alles sprechen, betont Fenske-Mouanga. „Es gibt keine festen Themen, kein Richtig und kein Falsch. Die Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.“ Die Pandemie sei für trauernde Menschen besonders belastend, weiß die Expertin. Die Kontaktbegrenzungen verstärkten Vereinsamung, seelischen Schmerz und Kummer. Gruppenangebote zur Trauerbegleitung müssen zurzeit pausieren. Der Trauerspaziergang sei daher eine gute Alternative, um Verständnis, Trost und Halt zu erfahren, sagt Fenske-Mouanga.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hospizdienstes sind für die Trauerbegleitung geschult. Wer einen Termin für einen Trauerspaziergang verabreden will, kann unter Telefon (05136) 897311 sowie per E-Mail an hospizdienst.burgdorf@evlka.de Kontakt aufnehmen.

Von Sandra Köhler