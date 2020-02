Burgdorf

Die Kritik der Landwirte an den immer neuen Auflagen für ihr Betriebe und der mangelnden Wertschätzung ihrer Arbeit in der Gesellschaft haben Bundesagrarministerin Julia Klöckner und ihre niedersächsische Amtskollegin Barbara Otte-Kinast verstanden und teilen sie auch in etlichen Punkten. Das ist beim niedersächsischen Junglandwirtetag in Burgdorf deutlich geworden. Mehr als 400 Besucher und ein Großaufgebot an Medienvertretern bevölkerten am Dienstag den Saal des StadtHauses. Die Ordner mussten am Eingang sogar Gäste abweisen. Allerdings konnte, wer wollte, die Reden und Diskussionen vor der Tür verfolgen, wo Lautsprecher standen.

Volles Haus: Junglandwirte, Berufsfunktionäre sowie aktuelle und ehemalige Politiker füllen die Sitzreihen im StadtHaus. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Klöckner spannte in ihrer energischen und pointierten Rede den Bogen von den Anfängen der europäischen Agrarpolitik nach den Kriegsjahren, als die Ernährung der Menschen absolute Priorität hatte und die Landwirtschaft deshalb ein hohes Ansehen genoss, bis in die Gegenwart, die in Deutschland vom Überfluss geprägt ist. Heute sei die Zeit unkomfortabel für die jungen Landwirte, denn der Großteil der Bevölkerung habe keine Verbindung zur Nahrungsmittelproduktion und damit zur Landwirtschaft. „Sie müssen rausgehen und auf die Menschen zugehen“, forderte die Ministerin die Landwirte auf.

Klöckner : Mit dem Wissen wächst die Wertschätzung

Sie berichtete von bundesweiten Projekten, die dazu beitragen sollen, dass die Menschen besser informiert werden über die heutige hochtechnisierte und zunehmend digitalisierte Landwirtschaft. „Mit dem Wissen wächst die Wertschätzung“, versicherte sie ihren Zuhörern. Die Darstellung der Landwirtschaft in den Schulbüchern habe wenig mit der Realität zu tun. Das Problem werden die Kultusministerien laut Klöckner demnächst gemeinsam angehen. Zudem sollen die Kinder schon in den Kitas lernen, wo ihr Essen herkommt, wie es angebaut und gekocht wird. Damit dieses Projekt in Niedersachsen starten kann, hat sie am Dienstag ihrer Kollegin Otte-Kinast 200.000 Euro übergeben.

Jedes Bundesland muss Messstellen überprüfen

Um die neue Düngeverordnung, die zum Schutz des Grundwassers eine drastische Reduzierung des Stickstoffdüngers vorsieht, werden die Landwirte in Deutschland nicht herumkommen. Das machte Klöckner bei allem Verständnis für die Befürchtungen der Bauern in Burgdorf unmissverständlich deutlich. Mit der EU-Kommission werde momentan nur noch um das Wie gerungen.

Dabei geht es auch um die Auswahl der Messstellen zur Bestimmung der Nitratbelastung des Sickerwassers. „Jedes Bundesland wird dazu verpflichtet, die Plausibilität der Messstellen zu testen“, versprach Klöckner. Die Landwirte kritisieren seit Monaten, dass das Netz an Messstellen nicht engmaschig genug sei und Standorte willkürlich ausgesucht und oft für andere Zwecke angelegt wurden.

Zur Galerie Julia Klöckners Besuch dominiert den Junglandwirtetag am Dienstag in Burgdorf.

Agrarministerin fordert Anpassung des Baurechts

Otte-Kinast legte die Finger in eine ganz andere Wunde. Die Landwirte wollten ja investieren, um das Gesetz umzusetzen, und neue Güllebehälter und Tierwohlställe bauen. „Sie kriegen aber die Baugenehmigung nicht“, sagte die Ministerin sichtlich empört. Wenn die Politik etwas fordere, müssten auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Änderungen umgesetzt werden können und zwar zeitnah. Wenn ein Stall baulich verändert werde, „erlischt zurzeit die Baugenehmigung für das gesamte Gebäude“, beschrieb sie ein Beispiel. In Richtung Bundesbauminister Horst Seehofer forderte sie deshalb: „Das Baurecht muss geändert werden.“ Dafür erntete sie von den Zuhörern kräftigen Applaus.

Kritik und Lob von Landwirten

Junglandwirt Hannes Pribbernow aus Arpke dauert die Überprüfung der Messstellen und die Ausweisung neuer zu lange. „Das muss mehr Druck gemacht werden“, sagte er nach Klöckners Rede. Die Landwirte rund ums Trinkwassergewinnungsgebiet Burgdorfer Holz setzten sich seit 30 Jahren auf freiwilliger Basis für den Grundwasserschutz ein, und „jetzt soll das alles nicht zählen.“ Das ärgert Pribbernow.

„Die Reparatur der Fehler, die bei den Messstellen gemacht wurden, geht nicht in wenigen Monaten, das braucht Jahre“, sagte auch Andreas Thieleking aus Heeßel, der sich in der Initiative Land schafft Verbindung engagiert. Er bescheinigt der Ministerin ein riesiges Hintergrundwissen, findet ihre Aussagen aber nicht befriedigend. „Es hat sich nicht groß etwas bewegt in die Richtung, in die wir wollen.“ Trotzdem wertete er die Veranstaltung im StadtHaus als Erfolg. „Denn unser Wille, dass die hohe Politik mit uns spricht, ist in Erfüllung gegangen.“

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer