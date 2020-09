Ramlingen

Mit dem Hundeschwimmen endet am Sonnabend, 19. September, die Saison im Biowaldbad Ramlingen, die Vereinschefin Sabine Scheems-Schnellinger als durchwachsen bezeichnet. Licht und Schatten – so fasst sie die vergangenen Wochen zusammen, die zum einen von den Corona-Auflagen und teilweise regnerischem Wetter, zum anderen aber auch von einem deutlichen Plus an Mitgliedern geprägt waren.

Denn Zutritt zum Bad erhielten wegen der Corona-Pandemie nur die Gäste, die auch dem Förderverein des Waldbades angehören. Der Verein erleichterte sich auf diese Weise die Nachverfolgung der Schwimmer, weil dem Vorstand und den Ehrenamtlichen an der Kasse alle Angaben zu den Nutzern vorlagen. Jedes Mitglied bekam eine Nummer, die er bei der Ankunft und beim Verlassen der Anlage nennen musste. Damit behielt der Förderverein den Überblick über die Besucher, ohne die Bürokratie überborden zu lassen. „Positiv wirkt sich das auch auf die Mitgliederzahl aus“, sagt Scheems-Schnellinger. Sie stieg um etwa 50 auf nun gut 400. „Wir hoffen, dass möglichst viele davon uns auch weiterhin die Treue halten.“

80 Jahre alte Pappel stürzt im Sturm auf das Gelände

Dabei behält die Vereinsvorsitzende nicht nur die Finanzen im Blick, sondern auch die tatkräftige Mitarbeit im Bad. Denn ein Sturm hat im August die etwa 80 Jahre alte Pappel gefällt, die im Kinderbereich für Schatten gesorgt hatte. „Wir hatten zum Glück wegen einer Sturmwarnung das Bad an diesem Tag nicht geöffnet, sodass niemand zu Schaden kam“, sagt Scheems-Schnellinger und fügt hinzu, dass der gut 20 Meter hohe Baum mit einem Stammdurchmesser von bis zu 1,20 Metern nun noch auf dem Gelände liege und beseitigt werden müsse.

Für die nächste Saison müsse der Förderverein deshalb unerwartet über das Pflanzen größerer Bäume nachdenken, denn: „Der Schatten wird den Kindern natürlich fehlen“, sagt sie. Bis dahin aber müssten die Ehrenamtlichen noch weitere Aufgaben erledigen, bei denen sie auf die Unterstützung möglichst vieler Mitglieder setzen. So steht am Sonnabend mit dem Hundeschwimmen von 14 bis 16 Uhr die letzte öffentliche Veranstaltung in diesem Jahr auf dem Programm, die organisiert sein will. Halter zahlen einen Euro Eintritt, für jeden Hund werden 2 Euro fällig. „Die Zahl der Besucher ist nicht begrenzt“, sagt die Vorsitzende und fügt hinzu, dass der Kiosk einmal mehr öffnet. „Es gibt leckeren Kuchen und Kaffee“, wirbt sie um Besucher.

Noch liegen die Reste der alten Pappel, die der Sturm gefällt hat, auf dem Gelände des Bades. Quelle: privat

120 statt 350 Besucher an sonnigen Tagen im Biowaldbad

Nach dem Termin lässt der Verein das Wasser weiter ab, harkt das Laub, sichert die Leitungen gegen Frost und schaltet die Filter ab, die das Waldbad erst zum Biowaldbad machen. Anschließend geht es dann an die Bilanzen, für die Scheems-Schnellinger mit einem Minus rechnet. Schon jetzt zeichne sich ein Verlust von 8000 bis 10.000 Euro ab, damit falle das Loch kleiner aus als befürchtet. „Es zahlt sich aus, dass wir den Kiosk in diesem Jahr in eigener Regie betrieben haben“, sagt die Vorsitzende. Michael Rebock hatte den Betrieb ehrenamtlich während der gesamten Saison übernommen. Er bewirtete bis zu 120 Besucher in Spitzenzeiten an sonnigen Tagen, deutlich weniger als in den Vorjahren: „Normalerweise haben wir an heißen Tagen etwa 350 Gäste“, sagt Scheems-Schnellinger – und hofft auf die nächste Saison, die vielleicht mehr heiße Sommertage bringt.

Von Antje Bismark