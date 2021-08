Burgdorf

Der Diakonieverband Hannover-Land verleiht ab sofort Tablets und Laptops. Mithilfe des Projekts „Lila-Laptop-Leih“ sollen Bürgerinnen und Bürger, die sich kein eigenes Gerät leisten können, die Möglichkeit bekommen, digital mit Behörden in Kontakt zu treten. Diese Idee hatte Imke Fronia, Kirchenkreissozialarbeiterin für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze, nach den Erfahrungen der vergangenen Monate entwickelt. „Nie war digitale Ausstattung für die Menschen in unseren Kirchenkreisen von größerer Bedeutung als jetzt“, sagt Sandra Heuer von der Geschäftsführung des Diakonieverbands. Bei einem Treffen mit Fronia hat sie jetzt fünf Laptops übergeben.

Corona-Pandemie verstärkt Bedeutung digitaler Teilhabe

Ärmere Menschen seien meist nicht in der Lage, sich mit teuren Geräten wie Laptops oder Tablets auszustatten, sagt Heuer. „Seit dem Beginn der Pandemie erleben wir in unseren Fachberatungsstellen wie der Sucht-, Sozial- und Schuldnerberatung oder auch in den Jugendwerkstätten immer mehr verzweifelte Ratsuchende, die sich aus eigenen Mitteln den Kauf nicht leisten können.“ Die besondere Situation in der Corona-Krise habe dieses Problem noch verstärkt.

„Die Digitalisierung hat seit Beginn des Lockdowns bei Behördenangelegenheiten oder auch bei Beratungsangeboten deutlich an Bedeutung gewonnen“, ergänzt Andrea Schink, Kirchenkreissozialarbeiterin in Ronnenberg. Um den Hilfesuchenden die Teilhabe an solchen digitalen Angeboten zu ermöglichen, könnten Leihgeräte ein wichtiger Baustein sein – und die Benachteiligung könne so etwas abgemildert werden. Daher hat sich der Diakonieverband Hannover-Land zum Ziel gesetzt, in den fünf Kirchenkreisen Burgdorf, Burgwedel-Langenhagen, Ronnenberg, Laatzen-Springe und Neustadt-Wunstorf den Leihservice zur Verfügung zu stellen.

Gerät kann maximal ein halbes Jahr geliehen werden

Das Programm ermögliche Ratsuchenden die Teilnahme an digitalen Beratungen, Gruppentreffen oder Videokonferenzen. „Das Leihgerät hilft zum Beispiel auch konkret, mit diesem Medium selbstbewusst und verantwortungsvoll digitale Angelegenheiten mit Behörden zu regeln“, erklärt Heuer. Interessierte können sich die Geräte maximal bis zu einem halben Jahr ausleihen. „Manchmal reichen auch schon vier Wochen, etwa für das Schreiben einer Bewerbung“, sagt Heuer. Wichtig seien aber auch Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die technische Hilfe geben und wichtige Funktionen der Leihgeräte erklären. Dies sei in allen Beratungsstellen gewährleistet.

Gefördert wird das Projekt vom Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen und vom NDR im Rahmen der Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“. Wer sich ein Gerät ausleihen will, kann sich nach dem 31. August unter Telefon (0 51 36) 89 73 20 bei Fronia melden.

