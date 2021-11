Burgdorf

Sonja Wolken aus Dachtmissen liebt ihren naturnahen Garten. Und sie hat ihn so eindrucksvoll in Szene gesetzt, dass er auch anderen besonders gut gefällt: Wolken ist die Gewinnerin des Fotowettbewerbs „Naturnaher Garten“, den die Nabu-Ortsgruppe Burgdorf, Lehrte, Uetze ausgelobt hatte. „Ihr Bild eines Naturgartens beeindruckt durch eine ungewöhnliche Perspektive und die besonderen Lichtverhältnisse“, urteilte die Jury.

Mit diesem Foto kommt Sonja Wolken auf den ersten Platz beim Nabu-Fotowettbewerb. Beeindruckt hat die Jury die ungewöhnliche Perspektive und die Lichtverhältnisse. Quelle: Sonja Wolken

Wolken beweist mit ihrem Foto zudem einen Blick fürs Detail. „Zu sehen sind darauf sogar die Trichter des Ameisenlöwen“, lobt der Naturschutzbund und lässt die Erklärung gleich folgen: „Der Ameisenlöwe, eine räuberische Insektenlarve, baut diese Trichter im sandigen Boden. Wenn die Beute dort hineinläuft, kommt sie nicht wieder heraus, weil sie mit dem lockeren Sand zum Trichtergrund rutscht.“ Das Bild vereine im Wesentlichen zwei Merkmale, die für einen ökologisch wertvollen Garten wichtig seien – offene, nicht komplett versiegelte Flächen und blühende Wildblumen. Als Preis erhält die Hobbyfotografin nun eine fachkundige Beratung für die Gartengestaltung.

Mit diesem Foto belegt Ingrid Maibaum-Nierentz aus Sehnde den zweiten Platz. Quelle: Ingrid Maibaum-Nierentz

Zweiter Platz: Blick in die Ferne

Auf den zweiten Platz schaffte es Ingrid Maibaum-Nierentz aus Sehnde. An ihrem Foto von einem naturnahen Garten lobt die Jury den Blick in die Ferne und auch noch einen anderen Aspekt: „Das Beet im Vordergrund hat besonders viele insektenfreundliche Pflanzen aufzuweisen.“ Der Preis für die Zweitplatzierte ist eine private Gruppenführung durch den Heilpflanzengarten in Celle.

Dritter Platz: Wilder Wuchs

Die Drittplatzierte Stefanie Eckler aus Burgdorf gewinnt ein Gartenbuch mit dem Themenschwerpunkt „Naturnahes Gärtnern“. Nach Ansicht der Jury wird ihr Foto dem Untertitel des Wettbewerbes „Wilde Gärten“ besonders gerecht.

Stefanie Eckler erreicht mit diesem Foto den dritten Platz. Quelle: Stefanie Eckler

Mit dem Fotowettbewerb will der Naturschutzbund die öffentliche Aufmerksamkeit auf die wachsende Bedeutung von naturnahen Gärten lenken. Für das kommende Frühjahr plant der Nabu einen Vortrag über die Nachteile von Schottergärten. „Vielleicht wird es gelingen, einige Teilnehmer für mehr Natur im Garten zu begeistern“, hofft Margret Schäfer vom Nabu.

Von Gabriele Gerner