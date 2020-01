Burgdorf

„ Digitalfotografie und Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop im Berufsalltag“ heißt ein fünftägiger Bildungsurlaub, den die Volkshochschule Ostkreis Hannover von Montag, 30. März, bis Freitag, 3. April, anbietet. Jeweils von 8.30 bis 15.45 Uhr erhalten die Teilnehmer in den VHS-Räumen an der Bergstraße 4-6 einen fundierten Einblick in die digitale Fotografie, während sie zugleich einen Exkurs in das Bearbeiten der Bilder unternehmen.

Der Kurs richtet sich nach Angaben der VHS vorwiegend an Arbeitnehmer, aber auch an Selbstständige und privat Interessierte, die hochwertiges Bildmaterial für Kundenmagazine, Printwerbung oder Internetpräsenzen benötigen. Sie beschäftigen sich mit den fototechnischen Parametern einer Kamera wie Blende und Zeit, aber auch mit Kameraprogrammen und fotografischen Anforderungsprofilen. Wie gelingen qualitativ anspruchsvolle Aufnahmen bei einer Tagung oder Veranstaltung? Wie funktioniert Porträtfotografie bei einzelnen Mitarbeiterin oder bei Teams? Dazu gibt Kursleiter Werner Scholz hilfreiche Informationen für den Berufsalltag.

Teilnehmer benötigen keine besonderen Vorkenntnisse. Sie sollten eine System-, Bridge- oder Spiegelreflexkamera inklusive Handbuch und, falls vorhanden, Blitzgerät sowie Stativ mitbringen. Zudem ist ein Laptop erwünscht, auf dem die Kursteilnehmer mit der Software Adobe Photoshop CC arbeiten. Weitere Informationen dazu gibt die VHS-Fachbereichsleiterin Astrid Voges unter Telefon (05132) 500015. Die Teilnahme kostet 177 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 17. Februar zudem möglich per E-Mail info@vhs-ostkreis-hannover.de

Von Antje Bismark