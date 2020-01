Burgdorfs und Uetzes Politiker suchen Lösung für Anlieferverkehr zum Wathlinger Kaliberg

Burgdorf/Hänigsen

Die hohe Belastung mit Schwerlastverkehr infolge der vom Düngemittelkonzern K+S geplanten Abdeckung der Kalihalde bei Wathlingen bereitet nicht nur die Nachbargemeinde Uetze große Sorgen. Auch in Burgdorf sinnen Rat und Stadtverwaltung darüber nach, wie die Verkehrsbelastung so gelenkt werden kann, dass es für die betroffenen Menschen in Dachtmissen und Sorgensen halbwegs verträglich bleibt. Der Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr kommt deshalb zu einem Informationsaustausch mit Uetzer Kommunalpolitikern zusammen.

Am Dienstag, 14. Januar, beginnt in der Grundschule in Hänigsen am Moorgartenweg eine gemeinsame Sitzung mit den beiden Ortsräten von Hänigsen und Obershagen sowie dem Uetzer Gemeinderatsausschuss für Verkehr, Umwelt und Planung. Einziges Thema der Sitzung ist das Planfeststellungsverfahren – dessen Ergebnis in Kürze erwartet wird – zur sogenannten Abdeckung der Kalirückstandshalde Niedersachsen bei Wathlingen. Weil K+S dort Bauschutt sowie belasteten Boden der Schadstoffklasse Z2 entsorgen will, sprechen Kritiker von einer Deponie. Die Sitzung, die um 18 Uhr beginnt, ist öffentlich.

Von Joachim Dege