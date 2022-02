Sehnde

Die Region Hannover und die Johanniter-Hilfsorganisation setzen ihre Impfkampagne in Sehnde fort. Das Impfzentrum Sehnde am Marktplatz ist immer von Montag bis Mittwoch zwischen 10 und 16 Uhr sowie am Donnerstag beim „Feierabend-Impfen“ von 17.30 bis 21 Uhr durchgehend und ohne Termin geöffnet. Zudem bietet die Hausarztpraxis von Dr. Sommer offenes Impfen jeweils mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 14 Uhr in der Praxis Peiner Straße 34 an. Terminbuchungen sind bei Bedarf möglich, und ein Fahrstuhl in die erste Etage ist vorhanden.

Möglich sind generell Erst-, Zweit- und Dritt-Impfungen für alle Personen ab zwölf Jahren. Mitzubringen sind der Personalausweis oder Reisepass sowie die Krankenkassenkarte und sofern vorhanden das gelbe Impfheft. Boosterimpfungen sind ab drei Monate nach der Zweitimpfung und vier Wochen nach einer Impfung mit Johnson & Johnson möglich.

Das Impfzentrum Sehnde befindet sich in dem ehemaligen Eiscafé Cortina am Marktplatz, Mittelstraße 27. Die Johanniter verabreichen dort die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna. Am Eingang zum Marktplatz stehen Tische, an denen man sich registrieren muss, am Ausgang zum Rathaus ist ein Wartebereich eingerichtet. Vor allem Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende erhalten sowohl im Impfzentrum wie auch in der Praxis den Biontech/Pfizer-Wirkstoff, alle Älteren den von Moderna.

Impfangebot für Kinder am Sonntag

Die Region Hannover bietet zusätzlich am Sonnabend, 26. Februar, Impfungen für Kinder an. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr erhalten Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 11 Jahren im Impfzentrum am Marktplatz, Mittelstraße 27, den Pieks.

Jeder und jede erwachsene Impfwillige muss beim Warten und im Impfzentrum eine FFP2-Maske tragen. Zum Termin sollte der Impfpass und ein Ausweis mitgebracht werden. Impfunterlagen, wie Aufklärungsbogen, Anamnese und Einwilligungsbogen, werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Sie können aber auch auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts www.rki.de heruntergeladen werden.

Von Oliver Kühn und Patricia Oswald-Kipper