Burgdorf

„Die psychosoziale Belastung hat für viele Menschen in der Pandemie zugenommen“, sagt Burgdorfs Kirchenkreissozialarbeiterin Imke Fronia, die vor allem bei zwei Personengruppen einen steigenden Beratungsbedarf feststellt. So suchten insbesondere Frauen in schwierigen Familienkonstellationen eine Hilfe, und auch alleinstehende Männer litten zunehmend unter der Pandemie. „Viele Menschen haben sich zurückgezogen – auch weil die Kontaktauflagen und das Wetter ein Treffen mit Angehörigen und Freunden erschwerten“, sagt Fronia – sie hofft eine Entlastung mit steigenden Temperaturen.

Frauen scheuen die Trennung

In den vergangenen Monaten haben sich mehr Frauen als vor der Pandemie beraten lassen, die sich in ihrer familiären Struktur nicht mehr wohlfühlten. „Sie erlebten einen regelrechten Lagerkoller, weil der Partner und die Kinder zu Hause waren und auch wegen des Wetter die Wohnung oder das Haus nicht verließen“, hat Fronia festgestellt. Im Gegensatz zu der Zeit vor der Pandemie führten Krise und Beratung im Anschluss aber seltener zu einer Trennung: „Die Frauen fürchten die wirtschaftliche Notlage und arrangieren sich, indem sie zum Beispiel ins Kinderzimmer umziehen“, weiß sie aus Gesprächen zu berichten. Und: Oftmals belaste neben der unsicheren Einkommenssituation durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit auch der steigende Alkoholkonsum die Familien oder Partnerschaften.

Gleichwohl wollten die Betroffenen ihren Kindern keine neue Lebenssituation zumuten. Sie wünsche sich deshalb, dass sich die Frauen auf ihre Stärken besinnen, proaktiv Rat suchen und die wirtschaftlichen Hilfen nutzen, die der Staat ihnen biete. „Oftmals ist die Angst vor eine finanziellen Notlage unbegründet“, sagt sie.

Single-Männer fallen durchs Netz

Deutlich gestiegen sei auch der Anteil alleinstehender Männer in der psychosozialen Arbeit: „Viele von ihnen drohen zu vereinsamen“, sagt Fronia und fügt hinzu, im Gegensatz zu jüngeren Frauen suchten die betroffenen Männer von sich aus keine Beratungsstelle auf. Der emotionale und soziale Rückzug ziehe suizidale Tendenzen nach sich, sodass sie zwölf Betroffenen regelmäßigen Telefonkontakt halte. Die Ursachen für die Vereinsamung lägen durchaus in der Pandemie und ihren Folgen: So fehlten die Gruppenangebote oder regelmäßige Treffen mit Freunden, die den Tagen oder Wochen eine Struktur gäben. „Es ist gut, dass Bekannte diese Nöte wahrgenommen und mich eingeschaltet haben“, sagt sie. Drei der Männer rufe sie allabendlich an, damit niemand verloren gehe.

In einem Fall habe ein Burgdorfer die Kirchenkreissozialarbeiterin eingeschaltet und sie um Hilfe für einen Freund gebeten, der sich zurückgezogen hat, nennt Fronia ein Beispiel. Gemeinsam hätten beide den Mann aufgesucht, der zunächst irritiert reagiert habe. Inzwischen gebe es einen regelmäßigen Kontakt, der neben der Beratung auch praktische Hilfe umfasse – vom Einkaufen über eine Wohnungsreinigung bis zu Begleitung bei Arztterminen. „Für solche Situationen zahlen sich die kurzen Wege in Burgdorf aus“, bilanziert Fronia, die andere Freunde oder Verwandten ermutigt, bei persönlichen Krisen eine Beratung zu nutzen.

Information: Die Kirchenkreissozialarbeiterin in der Außenstelle des Diakonieverbands Hannover-Land an der Schillerslager Straße ist unter Telefon (0 51 36) 89 73 20 zu erreichen.

Von Antje Bismark