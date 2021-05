An Sehndes größter Grundschule in der Breiten Straße gibt es erneut zwei Corona-Fälle. Betroffen ist eine halbe dritte Klasse sowie eine Notbetreuungsgruppe des ersten Jahrgangs, die vom Wechsel- komplett in den Fernunterricht wechseln müssen. Sechs Lehrkräfte sind in Quarantäne.