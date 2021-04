Corona-Sommer: Was wird aus dem Snntg-Festival?

Wehmingen

Die Termine stehen schon lange fest, ob das Snntg-Festival auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums in Wehmingen vom 23. bis 25. Juli jedoch wirklich stattfinden kann, ist offen. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr haben die Macher auch für diesen Sommer Bedenken angemeldet. „Wir wollen auf jeden Fall was machen, können aber leider nichts ankündigen, weil wir nicht wissen, was wir realisieren können“, erklärt Marie Mikuteit vom Organisationsteam des Festivals.

Das aktuelle Infektionsgeschehen und die unklaren Rahmenbedingungen bereiten dem Snntg-Verein große Planungsschwierigkeiten. „Wir haben noch nicht aufgegeben und arbeiten weiter an einer Möglichkeit, auch in diesem Jahr das Snntgs-Gefühl erlebbar zu machen“, sagt Mikuteit. Abgesagt haben die Organisatoren das Festival daher noch nicht, geplant wird aber unter Vorbehalt.

Auch Schnelltests sind im Gespräch

Nach der Absage im vergangenen Jahr sei man noch recht optimistisch gewesen, ein Festival unter Corona-Bedingungen auf die Beine stellen zu können. „Aufgrund des derzeitigen Pandemiegeschehens wurden wir jetzt aber wieder etwas zurückgeworfen“, sagt Mikuteit. Das Gelände des Straßenbahn-Museums sei zwar sehr weitläufig und Abstand halten kein Problem. Derart viele Festivalbesucher zu kontrollieren stelle aber eine große Herausforderung dar. „Wir möchten ja auch nicht, dass das Festival-Feeling verloren geht.“

Mit seiner bunten Mischung aus Livemusik, Kunst, Lesungen, Party und Workshops hatte das Snntg-Festival in den vergangenen Jahren stets um die 3000 Besucher nach Wehmingen gelockt. Nun denken die Macher darüber nach, eventuell die Besucherzahlen zu reduzieren, nicht das ganze Gelände zu öffnen, die Veranstaltung auf einen Tag zu beschränken und Camping möglicherweise zu streichen. Auch Schnelltests sind im Gespräch. „Fest steht auf jeden Fall, dass wir kein Snntg-Festival wie im Jahr 2019 anbieten können“, meint Mikuteit.

Verein erhält Kulturförderung

Bei den Künstlern haben die Organisatoren derweil bereits angefragt, gebucht wurde jedoch noch niemand. Die Anzahl der Künstler richte sich nach der Art der Veranstaltung. Ob das Event am Ende noch Festival heiße, sei nicht klar. „Vielleicht wird es diesmal nur eine ,Snntgs-Zeit‘“, sagt Mikuteit.

Nach der Absage des Snntg-Festivals 2020 hatte der Verein einige coronakonforme Formate auf die Beine gestellt und unter anderem Streamingprojekte mit hannoverschen Künstlern angeboten. Unter dem Motto „Snntg-Festival in Zeiten von Covid-19“ hatte der Verein im vergangenen Herbst einen Antrag auf Kulturförderung bei der Region Hannover gestellt und kürzlich 6500 Euro erhalten.

Tickets werden rückerstattet

„Der Antrag ging allerdings raus, als wir noch von einem Festival wie 2019 geträumt haben, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das Geld überhaupt verwenden können“, erläutert Mikuteit. Eine erneute Absage würde den Verein zumindest nicht in seiner Existenz bedrohen. Denn es würde zwar keine Festivaleinnahmen, aber auch keine -ausgaben geben.

Im vergangenen Jahr wurden bereits um die 500 Festivaltickets verkauft. Davon wurden etwa 150 rückerstattet. Einige Besucher haben einen Teil des Geldes dem Snntg-Verein gespendet. Laut Mikuteit kamen so etwa 200 Euro an Spenden zusammen. Andere Besucher haben ihr Ticket von 2020 derweil behalten und für das nächste Festival überschreiben lassen. „Das sind die, von denen wir hoffen, dass in diesem Sommer das Snntg-Gefühl in irgendeiner Form aufkommen wird“, sagt Mikuteit.

