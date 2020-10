Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze/Isernhagen

Der Teil-Lockdown im November wegen der Corona-Pandemie trifft auch die Volkshochschule Ostkreis Hannover – allerdings nur sehr eingeschränkt, wie die Geschäftsführerin Elke Vaihinger am Sonnabend mitteilt. Ihren Angaben zufolge kann die VHS alle Kurse und Einzeltermine anbieten, die im Programm aufgeführt sind. Einzige Ausnahme: „Die Gesundheitskurse in kommunalen Gebäuden, also Sporthallen von Schulen, müssen wir im November aussetzen“, sagt sie und beruft sich dabei auf die Beschlüsse des Landes, die seit Freitag gelten.

Darüber habe die VHS inzwischen die Kursleiter und die Teilnehmer per E-Mail informiert. Wie im Frühjahr erstatte die Bildungsstätte den Schülern die Gebühr für die ausgefallenen Veranstaltungen, kündigt Vaihinger an. Ihren Angaben zufolge ist noch unklar, ob weitere Angebote in kommunalen Gebäuden von Burgdorf, Isernhagen, Lehrte, Sehnde und Uetze gestrichen werden müssten. Das hänge von möglichen neuen Beschlüssen des Landes und der Kommunen ab.

Abstands- und Hygienekonzept bewährt sich

Für alle anderen Kurse oder Einzeltermine wie Vorträge gelten nach Aussage der VHS-Chefin die bereits erprobten Abstands- und Hygieneregeln. So müssten die Teilnehmer bis zu ihrem Platz einen Mund-Nase-Schutz tragen, sie dürften sich in den Pausen nur im Unterrichtsraum oder im Freien aufhalten sowie die Teeküche nicht nutzen oder ihre persönlichen Gegenstände wie Stifte nicht mit anderen teilen. Zudem müssten sie die Desinfektionsregeln beachten, beispielsweise die VHS-Geräte wie Nähmaschinen desinfizieren. Außerdem hat die VHS ein Lüftungskonzept vorgegeben und Regeln für Reiserückkehrer festgelegt. Die gesamten Auflagen sind seit 1. Oktober auch Bestandteil der Hausordnung.

Vaihinger geht nach den Erfahrungen der ersten Wochen davon aus, dass die Teilnehmer sie einhalten werden. Deshalb sei es möglich, alle Angebote – inklusive der Sprach- oder Integrationskurse, der Vorträge oder Gesprächsrunden – aufrecht zu erhalten.

Von Antje Bismark