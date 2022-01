Sehnde

Noch bis zum 15. Januar gilt landesweit die sogenannte „Weihnachtsruhe“, um Kontakte im privaten Bereich zu minimieren. Laut Landesverordnung dürfen sich nur höchstens zehn Personen treffen. Doch obwohl die Verordnung nach Angaben der Stadt eine Personenbegrenzung für den Sportbereich ausdrücklich nicht vorsehe, will die Verwaltung auch dort daran festhalten. Bis einschließlich Sonnabend nächster Woche gilt daher in allen Sporthallen der Stadt eine Beschränkung von maximal zehn Personen – unabhängig von der Hallengröße.

„Nach Auffassung der Stadtverwaltung ist das geboten, um den Schutzzweck der Verordnung nicht zu unterlaufen“, sagt Wolfgang Bruns, städtischer Fachdienstleiter für Schule, Sport und Kultur. Während des Aufenthaltes in den Hallen ist demnach durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen, die nur bei der unmittelbaren Sportausübung abgesetzt werden darf. Die Hallen dürfen zudem nur nach der 2G-plus-Regel betreten werden. Das heißt, dass auch Geimpfte und Genesene einen negativen Schnelltest vorlegen müssen. Nur nach einer erfolgten Boosterimpfung kann auf einen Test verzichtet werden.

Die Stadt appelliert darüber hinaus an die Vereine, ihre Trainingsangebote in der kommenden Woche möglichst noch auszusetzen beziehungsweise sie nur unter den genannten Regeln anzubieten. „Welche Regelungen ab dem 16. Januar gelten, hängt von den weiteren Landesvorgaben und dem Infektionsgeschehen ab“, sagt Bruns.

Sportzentrum wird bald eröffnet

Unterdessen wirft die Eröffnung des Sportzentrums Sehnde an der Chausseestraße schon konkret geplant. Dieses soll nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit Ende Januar von der Firma Goldbeck aus Bielefeld an die Stadt übergeben und voraussichtlich nach den Zeugnisferien am 31. Januar und 1. Februar in Betrieb genommen werden. „So können die beiden Hallen pünktlich zum zweiten Schulhalbjahr von der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde genutzt werden“, sagt Bruns.

Mit der Eröffnung ende nach dem Brand der Turnhalle Waldstraße im Juni 2016 „eine fünfeinhalbjährige Durststrecke“, in der sowohl die KGS als auch die Sehnder Sportvereine sich stark in ihren Angeboten einschränken mussten. Die Kosten für das neue Sportzentrum belaufen sich auf rund 18,6 Millionen Euro. Dort entstehen zwei Hallen mit rund 400 Sitzplätzen in der Vierfeldhalle und 100 Sitzplätzen in der Zweifeldhalle.

Trotz Verzögerungen durch die archäologischen Voruntersuchungen und Materialengpässen aufgrund der Corona-Pandemie habe der Zeitplan eingehalten werden können, sagt Bruns. Die Sportgeräte für 85.000 Euro wie eine Kletterwand, Matten oder Bälle werden jetzt eingelagert, und demnächst installieren die Stadtwerke Sehnde in Kooperation mit Avacon eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Auch Sportmaterial aus der maroden Feldstraße eins wird dort hingeschafft. „Langfristig steht dort ein Abriss an“, verdeutlicht Bruns. Zum Schluss muss die Region Hannover den Gebäudekomplex noch abnehmen.

Außengelände frühestens 2023

Zukunftsmusik ist dagegen noch die Gestaltung des Außengeländes. „Dafür ist ein höherer sechsstelliger Betrag nötig“, erläutert Bürgermeister Olaf Kruse. Ideen lägen nach einem Aufruf an die Vereine bereits vor, doch in Angriff genommen werden könne das Projekt frühestens im nächsten Jahr.

Aufgrund der Corona-Situation sieht die Stadt für das Sportzentrum nur eine „stille Inbetriebnahme“ vor, weil derzeit keine größeren Veranstaltungen zugelassen beziehungsweise planbar seien. Am Sonnabend, 26. März, soll es jedoch einen Tag der offenen Tür für die interessierte Öffentlichkeit geben, bei dem die Vereine sich und ihr Angebot präsentieren können und das TVE-Blasorchester musiziert. „So können die Vereine vielleicht verlorenes Terrain zurückgewinnen“, sagt Bruns. Abschließen wird der Tag mit der Sportlerehrung 2021 in der Halle.

Von Oliver Kühn