Hannover

Für Bianka Forst ist die Sache klar: Wegen einiger Nebenwirkungen will die Hausärztin aus Sehnde bei Hannover ihre Patientinnen und Patienten nicht mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen. Die Folge: Die Ärztin soll jetzt gar keinen Impfstoff erhalten. Das habe ihr jetzt die Apotheke mitgeteilt, bei der sie den Impfstoff bestellt.

Forst verweist auf die Gefahr von Hirnthrombosen. Sie berichtet aber auch von anderen Nebenwirkungen. Beispielsweise hätten zahlreiche Klinikmitarbeiter nach der Impfung mit Astrazeneca „tagelang flach gelegen“. Das sei mehr, als die üblichen Nebenwirkungen zum Beispiel bei einer Grippeschutzimpfung. Und nach einer Impfung mit Biontech gebe es diese heftigen Reaktion nicht, berichtet Forst, die selbst mit Biontech geimpft worden ist.

„Ich muss doch als Arzt entscheiden können, was für meine Patientinnen und Patienten am besten ist“, sagt Forst. Und wenn sie von Patienten gefragt werde, welchen Impfstoff sie empfehle, dann rate sie dringend, den mit den geringsten Nebenwirkungen zu nehmen. Sie sei sehr glücklich, dass sie jetzt impfen dürfe, den Patienten gehe es genauso.

„Ich will mir das nicht gefallen lassen“, sagt Ärztin Bianka Forst. Quelle: Samantha Franson

„Manche weinen sogar vor Glück“, berichtet die Ärztin. Aber das ganze werde jetzt durch die Zwangszuteilung des Impfstoffs zunichte gemacht, sagt die Medizinerin. Die Apotheke will sie aber nicht mehr beliefern, wenn sie nur den Impfstoff von Biontech haben möchte. Der Landesapothekerverband beruft sich auf eine Vereinbarung zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: „Wer nur einen der beiden Impfstoffe haben will, wird mit keinem Impfstoff beliefert“, sagt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Landesapothekerverbandes, Mathias Grau. Es gebe eine klare Direktive.

Ärztin Forst kann das nicht akzeptieren. Sie fühlt sich genötigt. „Ich will mir das nicht gefallen lassen“, betont sie. Eigentlich müssten sich jetzt die Ärzte zusammenschließen und sich gegen diese Anordnung wehren, meint die Medizinerin.

Unterdessen appelliert die Landesregierung am Menschen über 60 Jahre, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen. Dies sei auch ein Akt der Solidarität mit den Jüngeren, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover. Diese hätten im zurückliegenden Corona-Jahr die Beschränkungen zum Schutz der Älteren mitgetragen. Um nun zügig eine Durchimpfung größerer Teile der Bevölkerung zu erreichen, müssten die Älteren sich auf den Astrazeneca-Impfstoff einlassen, denn für die Jüngeren stünden nur die beiden übrigen Impfstoffe zur Verfügung. Die Landesregierung reagiert mit ihrem Appell auf Berichte aus Impfzentren, dass dort eine größere Zahl von vereinbarten Impfterminen mit dem Astrazeneca-Impfstoff nicht wahrgenommen werden.

Von Mathias Klein