Sehnde/Lehrte

Auf diese Nachricht haben viele Menschen in Lehrte und Sehnde vermutlich sehnsüchtig gewartet: In beiden Städten liegt die Corona-Inzidenz derzeit bei null. Diesen Wert hat das Gesundheitsamt der Region am Montagmittag mitgeteilt. Das bedeutet, dass unter den Menschen in Lehrte und Sehnde seit einer Woche keine neuen Corona-Fälle registriert wurden.

Sehnde hatte schon in den vergangenen Wochen mitunter eine Null bei der Inzidenz vorzuweisen, Lehrte erreichte diesen Wert am Montag erstmals seit dem vergangenen Sommer.

In der Region sind nach Auskunft des Gesundheitsamtes in zwölf der insgesamt 21 Kommunen über sieben Tage keine Corona-Fälle hinzu gekommen. Dazu zählen auch Burgdorf und Uetze.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vier Infizierte in zwei Städten

Aktuell sind in Lehrte und Sehnde noch jeweils zwei Menschen mit dem Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind in Lehrte insgesamt 2134 Menschen als infiziert registriert worden, in Sehnde sind des 916. Für die gesamte Region Hannover liegt der durchschnittliche Inzidenzwert am Montag bei 3,9. Die höchsten Zahlen weisen derzeit Garbsen (12,6 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) und Seelze (11,4) auf.

Von Achim Gückel