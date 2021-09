Sehnde

Bereits zweimal hintereinander, in diesem und im vergangenen Jahr, musste die Schützengesellschaft Sehnde von 1950 ihr Schützenfest im Sommer wegen der Corona-Pandemie absagen – doch im nächsten Monat ist es nun so weit. Die große Party soll am Freitag und Sonnabend, 8. und 9. Oktober, rund um das Schützenhaus in der Chausseestraße 8 gefeiert werden – und zwar als 2-G-Veranstaltung. Zugelassen sind dann nur Geimpfte und Genesene. Verbunden wird das Schützenfest mit dem 70-jährigen Bestehen der Gesellschaft, das eigentlich auch bereits im vergangenen Jahr begangen werden sollte.

Auftakt ist am Freitag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr mit der Schützenvesper. Anschließend gibt es Ehrungen, und es werden die Preise vergeben. „Und dann können und wollen wir endlich die Könige von 2021 der Bevölkerung vorstellen und proklamieren“, sagt Pressewartin Klara Schröter. Danach beginnt der erste Partyabend mit DeeJay PlayMan im Schützenhaus.

Umzug zu den Majestäten

Am Sonnabend, 9. Oktober, startet ein Tross vom Schützenhaus, um die Königsscheiben – die vom Sehnder Scheibenmaler Norbert Wachholz stammen – bei den neuen Majestäten aufzuhängen. Musikalisch begleitet wird der Umzug vom Spielmannszug Equord. Ab 19 Uhr geht es dann erneut mit DeeJay PlayMan in den zweiten Partyabend im Schützenhaus. Wegen der Pandemie müsse dagegen der Besuch bei den älteren Schützenmitgliedern und Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen Haus am Backhausring sowie der AWO-Residenz Sehnde ausfallen, bedauert Schröter.

Karten für die beiden Tanz- und Partyabende sind im Vorverkauf nur über Kassiererin Julia Schnabel unter Telefon (05138) 4499 oder an den Trainingstagen im Schützenhaus noch bis Sonntag, 3. Oktober, erhältlich. Gleichzeitig werden beim Verkauf der Eintrittskarten die Kontaktdaten registriert. Die Tickets kosten je Tag und Abend 10 Euro, dafür gibt es einen Gegenwert von 12 Euro an Getränken. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen, und der Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist nur mit Nachweis über eine Impfung oder Genesung möglich.

