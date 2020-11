Corona in Sehnde: Erste Grundschule wechselt ins Szenario B

Sehnde

Die Grundschule Breite Straße in Sehnde ist in das Szenario B gewechselt – als bislang einzige Grundschule in der Stadt. Das heißt, dass der gemeinsame Präsenzunterricht ausgesetzt wird und die Klassen in verschiedene Lerngruppen mit wöchentlichem Wechsel aufgeteilt werden. Dies sei rein präventiv geschehen, sagt Stadtsprecherin Ines Raulf. Es gebe an der Schule bislang keinen Corona-Fall. Eine Maskenpflicht während des Unterrichts besteht für die Grundschüler nicht.

Aus der Grundschule Rethmar habe sie die Rückmeldung erhalten, dass das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Unterrichts erstaunlich gut und problemlos funktioniere. „Die Kinder sind offenbar sehr diszipliniert“, sagt Raulf. Aktuell gibt es in Sehnde 37 Erkrankte, der 7-Tage-Inzidenzwert liegt derzeit bei 126,7. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich bislang 120 Sehnder mit dem Coronavirus infiziert, 82 sind bereits wieder genesen, wie etwa Bürgermeister Olaf Kruse. Ein Mensch ist gestorben – das war allerdings bei der ersten Welle im Frühjahr.

Von Oliver Kühn