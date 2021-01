Sehnde

In Sehnde haben die Corona-Impfungen in Senioreneinrichtungen begonnen. Als Erstes war am Freitag die AWO-Residenz an der Achardstraße an der Reihe. 75 Dosen hat ein mobiles Impfteam zunächst angeliefert. Insgesamt rechnet Leiterin Maren Reisener damit, dass es drei Tage dauert, bis alle Mitarbeiter und Bewohner ihre Spritze bekommen haben.

Die Impfwilligkeit im Hause sei groß, sagt Reisener erfreut. Von den insgesamt 110 Mitarbeitern, zu denen auch Beschäftigte aus der Küche, in der Haustechnik und Reinigungspersonal gehören, hätten 90 einer Impfung zugestimmt. Bei den rund 50 Pflegekräften seien es zwei Drittel gewesen. Noch höher war die Bereitschaft der Bewohner: Von 116 lassen sich 112 immunisieren, vier sind derzeit im Krankenhaus.

Nur 15 der 116 Bewohner sind jünger als 80

„Wir sind froh, dass es jetzt losgeht, das ist eine große psychische Entlastung“, sagt Reisener, die als Erste geimpft wurde. Am Freitag erhielten zunächst 20 weitere Mitarbeiter sowie 55 Bewohner ihre Dosen verabreicht. Das waren erst mal die über 80-Jährigen, die auch die überwiegende Gruppe der Bewohner ausmachen. Unter den 116 Senioren sind nur 15 jünger als 80. Die Heimleiterin ist sehr erleichtert, denn eine Impfung verhindere schwere Verläufe und gebe etwas mehr Sicherheit. „Wenn es einen Ausbruch geben sollte, wäre er für die Bewohner nicht so fatal.“ Sie habe immer noch die Bilder mit Krankenwagen vor den Heimen vor Augen.

Am Donnerstag kam der Anruf, am Freitag begannen die Impfungen in der AWO-Residenz Sehnde. Quelle: Christian Degener/AWO

Der Impfstart sei eine logistische Herausforderung auch schon im Vorfeld gewesen und habe ein hohes Maß an Flexibilität erfordert, sagt Reisener. Anfang der Woche seien die Impfeinwilligungen, für die auch Einwilligungserklärungen eingeholt werden mussten, an die Region Hannover herausgegangen, am Donnerstag sei der Anruf gekommen und am Tag darauf das Impfteam ins Haus. Mit den Mitarbeitern hätten die meisten Fragen im Vorfeld geklärt werden können, doch viele Bewohner hätten noch Fragen etwa zu Medikamenten und Kontraindikationen (Gegenanzeigen) gehabt. Daher dauere die Impfung im Einzelfall manchmal etwas länger. Vermutlich in drei Wochen werde es die zweite Impfung geben.

„Es ist Zufall, ob es einen trifft“

Einen Ausbruch wie im Altenpflegeheim Haus am Backhausring, wo mit Stand Donnerstag 51 der 54 Bewohner und 14 Mitarbeiter infiziert waren, sei kaum zu verhindern, meint Reisener. Alle Häuser hätten doch nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres ein gutes Hygienekonzept. „Es ist dann Glück, Zufall oder Schicksal, ob es einen trifft oder nicht.“ Sie mache deshalb niemandem einen Vorwurf. Auch in ihrem Haus habe es schon positiv getestete Mitarbeiter gegeben, die dann etwa nach einem Urlaub zum Glück nicht im Dienst gewesen waren. Und eines sei für sie ebenfalls klar: „Schnelltests bieten nur eine Scheinsicherheit.“

Nun hofft die Heimleiterin, dass in drei Wochen auch die Zweitimpfung möglich ist – aber das hänge vom Nachschub des Impfstoffs ab. Ihre Zukunftsprognose sieht aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens mit hohen Zahlen trotzdem eher düster aus: „Vor April oder Mai sehe ich keine Lockerung.“ Sie sehe eine gewisse Müdigkeit in der Bevölkerung, die Corona-Regeln einzuhalten. Das beobachte sie auch bei Angehörigen. In der AWO-Residenz haben diese nur noch mit einem negativen Schnelltest, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, Zutritt. Nach telefonischer Anmeldung sei auch ein kostenloser Schnelltest in der Einrichtung möglich.

Klinikum Wahrendorff wartet auf Termine

Im Klinikum Wahrendorff steht noch kein Datum für den Impfstart fest. „Wir warten auf die Zuordnung der Termine“, sagt Petra Perleberg, eine Sprecherin des Klinikums. Dies sei aber nachvollziehbar, da das Durchschnittsalter der Bewohner deutlich niedriger sei. Das Senioren- und Pflegeheim Klein Lobke war telefonisch nicht erreichbar. Im Haus am Backhausring sind derzeit aufgrund des Corona-Ausbruchs bei fast allen Bewohnern keine Impfungen möglich.

