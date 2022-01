Ilten

Die Stadt hat zwei der vier Gruppen ihrer Kindertagesstätte Hugo-Remmert-Straße in Ilten wegen Corona-Fällen beim Personal geschlossen. Betroffen sind die 14-Uhr-und die 16-Uhr-Gruppe. Deshalb wird für Eltern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, ab Montag, 24. Januar, eine gruppenübergreifende Betreuung in einer Notgruppe angeboten. Die beiden Krippengruppen bleiben weiter offen, werden aber auch gruppenübergreifend betreut. Doch es könnte noch schlimmer kommen: „Sollten am Montag noch weitere Krankheitsfälle beim Fachpersonal dazukommen, muss die Betreuung möglicherweise noch weiter eingeschränkt werden“, sagt Iris Jungclaus, Teamleiterin Kindertagesstätten bei der Stadt.

Am Mittwoch teilte die Stadt mit, dass die 14-Uhr-Gruppe „Sonnenkids“ mit 25 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren wegen Personalmangels am Donnerstag und Freitag geschlossen bleiben müsse. Am Donnerstag kam dann ein weiterer Corona-Fall hinzu, sodass am Freitag auch die 16-Uhr-Gruppe nicht öffnen kann, wie die Stadt mitteilt. Derzeit seien in der Einrichtung sechs Mitarbeiterinnen krank gemeldet, wenn auch nicht alle wegen einer Corona-Infektion, sagt Jungclaus. „Und jeden Tag kommen beim Personal und Kindern neue Fälle hinzu.“

Eltern werden laufend informiert

Da der letzte Kontakt mit einem Infizierten am Mittwoch gewesen sei, hätten alle engen Kontaktpersonen ohne Symptome eigentlich am Montag mit einem negativen offiziellen Schnelltest wieder in der Kita betreut werden können. Inzwischen sei der Personalausfall aber so groß, dass nicht genügend Fachkräfte für die Betreuung zweier Kitagruppen vorhanden seien, bedauert Jungclaus. Die Eltern würden auch am Wochenende etwa auf der städtischen Homepage sehnde.de kontinuierlich über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden gehalten und informiert, kündigt die Teamleiterin an.

Bereits in der vergangenen Woche gab es nach Informationen aus der Elternschaft in der Gruppe zwei positive Corona-Fälle bei den Kindern.

Von Oliver Kühn