Sehnde

Jeder Sehnder hat Anspruch auf einen wöchentlichen Corona-Schnelltest. Doch wo können diese absolviert werden?

Die zentrale Anlaufstelle ist das Corona-Testzentrum, das die Stadt und die Iltener Park-Apotheke im Alten Rathaus an der Glückauf-Straße in Ilten eingerichtet haben. Jeweils montags und freitags von 13 bis 19 Uhr wird dort getestet. Termine können online über die Homepage www.iltener-park-apotheke.de gebucht werden. Laut Website der Stadt Sehnde führt auch die Hausarzt-Praxis von Kai-Thorsten Nussbaum und Elvira Pauls an der Peiner Straße 38 Corona-Schnelltests durch. Diese ist für Terminvereinbarungen unter der Nummer (05138) 1265 zu erreichen.

Bund trägt die Kosten

Die testende Einrichtung stellt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung eine Bescheinigung zum Testergebnis aus. Darauf müssen Name, Datum und Uhrzeit vermerkt sein. Der Schnelltest ist nach Probenentnahme zwölf Stunden gültig. Es wird nicht zentral gespeichert, wer seinen wöchentlichen Gratistest bereits bekommen hat. Die Getesteten sollen für die Schnelltests nicht in Vorleistung gehen, die Anbieter rechnen über die KVN und diese dann mit dem Bund direkt ab. Ein Test kostet im Einkauf 6 Euro, der Dienstleister erhält 12 Euro für die Durchführung.

Von Sandra Köhler