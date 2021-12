Sehnde

„Wer unsere Bibliothek nutzt, der will in den Regalen stöbern“: Mit diesen Worten fasst Karin Hoppe, Mitarbeiterin der Sehnder Stadtbücherei in der KGS, die vergangenen Monate unter Pandemie-Bedingungen zusammen. Zwar habe das Team auch während der verordneten Schließung für die Leserinnen und Leser kleine Bücherpakete zusammengestellt, doch viele hätten schlicht darauf gewartet, sich wieder selbst die Literatur aussuchen zu können.

Und das, obwohl Hoppe ihre Kundschaft genau kennt. Wer an einem Montag oder einem Donnerstag in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr die Einrichtung im Erdgeschoss der KGS betritt, erhält stets einen persönlichen Gruß von der Bibliothekarin. „Viele kommen schon seit Jahren zu uns“, sagt die Sehnderin mit einem fast entschuldigenden Lächeln, als sie einer Leserin die Bücher – vorzugsweise Krimis – für die nächsten vier Wochen ausleiht und die Werke noch ganz analog mit einem Datumsstempel versieht. Bis Ende nächsten Jahres will die Verwaltung nach Aussage von Wolfgang Bruns, Leiter des Fachdienstes Schule, Sport und Kultur, die digitale Ausleihe einführen. „Wir erhalten erst im Sommer ein Modul, das wir dafür benötigen“, sagt er.

Krimis, Reisebücher, Romane sind besonders gefragt

Solange verwaltet Hoppe die rund 14 000 erfassten Medien – neben Büchern gehören unter anderem auch Hörbücher und Zeitschriften – auf die bewährte Weise, denn auch an der Onleihe beteiligt sich die Bibliothek nicht. „Viele der Älteren können gar nicht mit dem Computer arbeiten“, sagt Hoppe. Allerdings finden die Sehnderinnen und Sehnder das Angebot in einem digitalen Katalog, der Auskunft gibt, ob das Buch entliehen oder vorhanden ist. Junge wie Alte eine eines: Die Vorliebe für Geschichten rund um Mord und Totschlag, mehrbändige, historische Romane, beispielsweise über Hamburger Kaufmannsfamilien, und Reiseführer, insbesondere mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil.

Die Bücherei teilt sich die Räume mit den Schülerinnen und Schülern, die tagsüber die Einrichtung nutzen. Am Abend kommen dann jene Sehnderinnen und Sehnder, die sich von Hoppe beraten lassen, ob ihnen wohl das neueste Buch von Nele Neuhaus oder von Elisabeth Herrmann besser gefallen könnte. Genau diese Gespräche habe die „alte Stammkundschaft“ im Lockdown vermisst, sagt Hoppe. Zwar habe sie nach Rücksprache per Telefon oder Anfragen per E-Mail auch die Bücher ausgewählt, aber beiden Seiten – Beschäftigten und Lesern – habe genau diese persönliche Ebene gefehlt. Als die kommunale Einrichtung dann im Juni wieder normal öffnen konnte, kamen die bekannten Bücherfreunde. „Aber auch junge Familien, die uns bislang nicht kannten, haben jetzt den Weg zu uns gefunden“, bilanziert Hoppe.

Sie alle halten sich seit Dezember an die 2G-Regelung, nach der nur Geimpfte und Genese eingelassen werden dürfen. „Das sorgt bei uns für keinerlei Probleme“, sagt die Bibliothekarin, die derzeit jeden Nutzer und jede Nutzerin mit dem Satz „Bleiben Sie gesund!“ in die Weihnachtspause und den Jahreswechsel schickt. Wohl auch wegen dieser persönlichen Note zeigen ihr alle ausnahmslos und ohne Diskussion die Zertifikate für den Zutritt, dessen Regel sich aus der räumlichen Verbundenheit zur KGS ergibt.

Für die Nutzung der Stadtbücherei fallen keine Gebühren an, wobei es drei Ausleihen im Sehnder Stadtgebiet gibt. Die Stadtbücherei, Telefon (05138) 6022251 befindet sich in der KGS, Am Papenholz 11. Sie öffnet montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Die zweite Bücherei im Pfarramt Bolzum, Am Mühlenberg 7, ist montags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. In dieser Zeit kann auch im ehemaligen Rathaus in Ilten, Glückauf-Straße 3, gestöbert werden.

Von Antje Bismark