Sehnde

Auch in der nächsten Woche können sich Sehnderinnen und Sehnder gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Johanniter verabreichen die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna wieder von Montag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 22. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Impfzentrum, das sich in der ehemaligen Eisdiele Cortina, Mittelstraße 27, befindet. Am Eingang zum Marktplatz stehen Tische, an denen man sich registrieren muss, am Ausgang zum Rathaus ist ein Wartebereich eingerichtet. Aufgehoben ist inzwischen die von der Region Hannover verordnete einstündige Mittagspause.

Vor allem Menschen unter 30 Jahren, Schwangere und Stillende erhalten den Biontech-Pfizer-Wirkstoff, alle Älteren den von Moderna. Wer das Impfzentrum aufsucht, benötigt einen Personalausweis und – wenn vorhanden – den Impfausweis. Jeder und jede Impfwillige muss beim Warten und im Impfzentrum eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Um die Wartezeit zu verkürzen, sollte jede und jeder das Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoffen sowie den Anamnesebogen ausdrucken und zum Termin mitbringen. Die Dokumente gibt es auf der Website des Robert-Koch-Instituts www.rki.de.

Von Antje Bismark