Sehnde

In Sehnde bietet die Sonnen-Apotheke kostenlose Bürgertests an. Inhaberin Baran Tastan öffnet ihre Teststation in der Mittelstraße 3 von Montag bis Sonntag – mit und ohne Terminbuchung. Telefonisch ist die Apotheke unter (0151) 67111596, per E-Mail unter info@schnelltest-sehnde.de und im Internet auf schnelltest-sehnde.de erreichbar. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Bei dem Corona-Antigen-Schnelltest wird ein Rachenabstrich und/oder Nasenabstrich genommen, das Ergebnis liegt innerhalb von 30 Minuten per E-Mail oder in ausgedruckter Form vor.

Ein negativer Schnelltest ist etwa bei Veranstaltungen mit Zutrittsbeschränkungen nach 2G plus oder 3G nötig. Kostenlose Bürgertests mit und ohne Terminbuchung gibt es noch von der Iltener Park-Apotheke im Testzentrum im Alten Rathaus Ilten, Glückaufstraße 3, und zwar montags bis sonnabends von 8.30 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (05132) 87930 oder per E-Mail an info@apotheke-ilten.de.

Tests ohne Terminbuchung sind im Testzentrum Peiner Straße 17 montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 9 bis 13 Uhr möglich.

Wer das Testzentrum am Rewe-Markt, Peiner Straße 7, nutzen möchte, kann entweder vorab online einen Termin vereinbaren oder sich im Internet unter www.testzentrum-am-rewe.de registrieren, aber auch ohne Termin vorbeikommen. Die Station öffnet montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und sonnabends von 8 bis 14 Uhr.

Zudem gibt es das Testzentrum Schnelltest in Höver in einem Container vor der Kantine des Holcim-Werks, Hannoversche Straße 28. Kostenlose Antigen-Schnelltests und PCR-Tests sind von Montag bis Freitag jeweils von 5 bis 16 Uhr möglich. Das Ergebnis wird nach 15 bis 30 Minuten per E-Mail oder per FreePass-App zugestellt. Anfragen per E-Mail an schnelltest-empelde.de.

In Höver gibt es außerdem die Teststelle Professor-Plühr-Straße 6-8 im Handwerkerhotel Fürstenhof. Die Station ist montags bis freitags von 6 bis 9.30 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind nicht nötig. Die Tests werden durch ein Fenster abgenommen, die Ergebnisse können auf Papier mitgenommen oder digital aufs Smartphone gesendet werden. In Kürze soll dies auch mit der Corona-Warn-App möglich sein

Diese Übersicht beinhaltet den aktuellen Stand von Mittwoch, 9. Februar, und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Neue Testmöglichkeiten können per E-Mail an sehnde@haz.de gemeldet werden.

Von Oliver Kühn