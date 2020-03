Bolzum

Die Corona-Krise hat in Sehnde das erste Restaurant in die Knie gezwungen: Die Villa Rustica an der Marktstraße in Bolzum hat seine Türen bis auf Weiteres geschlossen. Inhaber Lassaad Masmoudi und Vermieter Hendrik Schuster bedauern die Schließung: „Sie ist eine Folge der Corona-Krise“, bestätigen beide.

Außer mit einem Aushang an der Tür sind Gäste und Bürger über das soziale Netzwerk Facebook über die Lage informiert worden. „Aufgrund von aktuellen, gesundheitlichen und familiären Ereignissen wird die Villa Rustica mit sofortiger Wirkung geschlossen“, heißt es dort. Eine Fortführung des Betriebes sei Masmoudi und seinem Team gegenwärtig nicht möglich.Und weiter: „Das Restaurant ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen.“

Schließung als Schutzmaßnahme

„Je weiter die Epidemie voranschritt, desto mehr Reservierungen wurden abgesagt“, berichtet Masmoudi, der mit seinem Team in der Villa Rustica mediterrane und italienische Spezialitäten angeboten hatte. Vor allem durch die Terminänderungen der Messen in Hannover seien Einbußen zu verzeichnen gewesen. „Als Eigentümer blieb mir nichts anderes übrig, als zu handeln.“ Denn bei sinkenden Einnahmen blieben die Kosten dennoch bestehen.

Er habe sich dazu entschieden, den Restaurantbetrieb einzustellen, bevor so drastische Maßnahmen wie in anderen Ländern und Städten drohten, sagt Masmoudi. Doch auch als Schutzmaßnahme habe er diese Entscheidung gefällt: „Ich möchte weder die Gesundheit meiner Restaurantgäste noch die meiner Mitarbeiter oder Familie riskieren, ich habe selber zwei Kinder.“ In seiner Familie seien alle gesund, und er hoffe, dass das so bleibe.

Wiedereröffnung nach Epidemie geplant

„Wir werden nicht der einzige Betrieb sein, der dieser Corona-Epidemie zum Opfer fällt, viele Restaurants und Geschäfte verzeichnen schon jetzt hohe Verluste“, weiß Masmoudi. Das bestätigt auch Vermieter Hendrik Schuster, Mitinhaber des Bolzumer Landhauses Schuster: „Das Landhaus ist ein Messehotel – ohne die Messen in Hannover haben auch wir Einbußen durch die Corona-Krise.“ Wenn die Situation länger so anhalten werde und keine Hilfe von Seiten der Regierung komme, werde die nächste Zeit mehr als eine Herausforderung. „Es wird wahrscheinlich noch weitere Betriebe treffen, die zum Teil schon jetzt ums Überleben kämpfen.“

Doch es gibt noch Hoffnung für das beliebte Bolzumer Restaurant Villa Rustica. „Wenn die Epidemie vorbei ist, möchten wir wieder öffnen“, betont Masmoudi. Die Frage sei nur, wann und wie. Zahlreiche Bürger und Restaurantgäste hatten auf Facebook Nachrichten für Masmoudi und sein Team hinterlassen. So hieß es etwa „Sehr, sehr schade, alles Gute“ von Jacky Anders, und Carsten Reineke schrieb: „Schade, hat immer gut bei euch geschmeckt.“

Gesundheitsschutz contra wirtschaftlichem Überleben

Wie dramatisch die Situation der Betriebe wirklich ist, weiß Kirsten Jordan, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenbezirksverbandes ( Dehoga) Hannover. „Ich spreche täglich mit Gaststätten und Restaurants, deren Existenz bedroht ist.“ Vor allem von Stornierungen würden die Betriebe zurzeit enorm getroffen. „Durch die vielen Umsatzeinbußen geht es vielen Betrieben schlecht, und nicht wenige überlegen, ob sie zumachen sollten“, sagt Jordan.

Die Bundesregierung habe zwar angekündigt, die Betriebe zu unterstützen. Wie diese Hilfe aussehen soll, stehe jedoch noch nicht fest. „Ob und wie die Betriebe weitermachen können, hängt davon ab, wie lange die Beschränkungen noch anhalten und ob die Auswirkungen in der Zukunft wieder aufgefangen werden können“, sagt Jordan. Nach neuesten Regelungen dürfen Gaststätten und Restaurants zwar öffnen, müssen aber bereits um 18 Uhr schließen. Dies sei jedoch eine Zwickmühle, denn der Gesundheitsschutz stehe in Konflikt mit dem Leben und Überleben der Betriebe.

Corona-Schutzschirm gefordert Aufgrund der aktuellen Lage fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) einen Corona-Schutzschirm für Beschäftigte im Gastgewerbe. Das Kurzarbeitergeld, das die Angestellten bekommen, liege nur bei 60 Prozent des Einkommens, die Existenz vieler Arbeitnehmer sei weiterhin bedroht, heißt es. Die NGG ruft den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) dazu auf, per Tarifvertrag eine deutliche Aufstockung des Kurzarbeitergelds für die Branche auf den Weg zu bringen. Doch das wollen die Arbeitgeber offenbar nicht, wie am heutigen Donnerstag bekannt wurde. Das Kurzarbeitergeld wurde von Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Die Bundesagentur übernimmt rückwirkend ab März die Sozialversicherungsbeiträge für Betriebe, in denen mindestens 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind. Die Bundesregierung sagte betroffenen Firmen großzügige Kredite zu.

Von Mara-Ann Meeuw