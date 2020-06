Sehnde

Vieles, das bisher selbstverständlich war, ist wegen der Corona-Pandemie schwieriger und langsamer geworden. Die Sehnder bemängeln vor allem den Service in ihrem Rathaus. „Drei Wochen soll ich warten, bis ich mein neues Auto anmelden kann“, sagt ein Sehnder nach seinem Anruf am Montag beim Bürgerbüro. Für den Autokauf habe er sich kurzfristig entschieden, meint der Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte. Für seine Kfz-Anmeldung hat er nun als nächsten freien Termin den 20. Juli bekommen. „Da wollte ich mit meinem Auto längst im Urlaub sein“, sagt er.

Vor der Corona-Pandemie sei solch eine Dienstleistung im Sehnder Rathaus innerhalb eines Tages erledigt gewesen, erinnert sich der Sehnder. „Das kann nicht nur an Corona liegen“, meint er. Er ist nicht der einzige, der aktuell über den Service im Sehnder Rathaus klagt. Der Sehnder hofft nun, in einer anderen Regionskommune einen früheren Termin für die Kfz-Zulassung zu bekommen, um seinen Urlaub pünktlich antreten zu können.

Bürgermeister will Personal sukzessive aufstocken

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse kennt das Problem. Er bedauert die langen Wartezeiten und weist neben den Corona-Einschränkungen auf Personalengpässe in seinem Haus hin: „Wegen der Urlaubszeiten und des Weggangs von Mitarbeitern haben wir in dem Bereich momentan ein Personaldefizit.“ Zudem gebe es gerade eine vermehrte Nachfrage nach Dienstleistungen wie Auto-Anmeldungen, mit der die Stadt nicht gerechnet habe, sagt Kruse.

Insgesamt vier Mitarbeiter und ein Praktikant kümmern sich im Rathaus an der Nordstraße aktuell um die Angelegenheiten der Bürger. Dazu gehört das Zulassen von Autos ebenso wie das Bearbeiten von Ausweispapieren. Ab Juli solle in dem Bereich das Personal sukzessive aufgestockt werden, sagt Kruse. Für September plane er mit sieben Mitarbeitern, die sich um die Angelegenheiten der Sehnder Bürger kümmern.

Terminevergabe bald online?

Ein weiteres Problem stelle die telefonische Terminvergabe derzeit dar, räumt Kruse ein. Die Telefonanlage des Rathauses sei wegen der vielen Anfragen zeitweise überlastet. Der Bürgermeister will auch da schnell Abhilfe schaffen: „Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an einem Online-Terminvergabesystem.“ Bis zum Einsatz des neuen Systems empfiehlt er, alle Anfragen per E-Mail zu senden. Weiterhin könnten auch Dienstleistungen wie Autozulassungen direkt über die Region Hannover sowie bei anderen Regionskommunen abgewickelt werden. Kruse glaubt jedoch nicht, dass es dort schneller geht. „Mit längeren Wartezeiten muss man da auch rechnen.“

Termine im Bürgerbüro des Sehnder Rathauses können telefonisch unter (05138) 7070 oder (05138) 707111 sowie per E-Mail an buergerbuero@sehnde.de vereinbart werden.

Von Patricia Oswald-Kipper