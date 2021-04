Sehnde

Seit der Berichterstattung über die geplante Ansiedlung des Online-Reifengroßhändlers Delticom im Gewerbegebiet Sehnde-Ost schlagen in Sehnde die Wellen hoch – vor allem nach der Ankündigung, dass der Projektentwickler dort nicht nur Delticom, sondern auch weitere Logistiker unterbringen will. Nach der Bürgerinformationsveranstaltung am Montagabend, 19. April, haben deshalb weitere Leserinnen und Leser ihre Ablehnung kundgetan.

Leser Dirk Schütte: Bürgerinitiative hat öffentliche Diskussion durchgesetzt

Es zeigt sich doch wieder einmal wie wichtig es ist, dass der Bürger sein Mitspracherecht nicht nur einfordert, sondern auch umsetzt. Denn wäre durch die Bürgerinitiative (BI) und der Unterschriftenliste nicht der Unmut gewachsen, wäre hier etwas passiert, das große negative Auswirkungen für Sehnde und seine Ortschaften hätte. Es zeigt aber auch, wie im Zuge des Wahlkampfes, Politiker nun versuchen, diese schlechte Entscheidung für sich ins Positive zu wandeln.

Denn die BI war es, die es geschafft hat, diese öffentliche Diskussion zu führen und den Termin umzusetzen – und nicht die CDU/FDP-Gruppe. Die dann durch ihren Fraktionschef der CDU verkünden ließ, dass sie diesen Termin durchsetzen konnte. Es war der Druck von außen! Hier wird versucht, den Mobilisierungserfolg der BI auf eine billige Art für sich zu verbuchen. Im Übrigen waren es nur die Grünen, die sich in der Abstimmung gegen dieses Projekt ausgesprochen haben, sich aber für eine sinnvolle Umsetzung von Kleingewerbe in Sehnde aussprechen. Auch in der Kommunalpolitik zeigt es sich, wie sinnvoll und mit Bedacht gehandelt wird.

Leser Heiko Rehberg: Ohrfeige für den Rat der Stadt Sehnde

Was für eine Ohrfeige für den Rat der Stadt Sehnde: Bei der Informationsversammlung zum umstrittenen Gewerbegebiet Sehnde-Ost stellt sich plötzlich durch Zufall heraus, dass Reifengroßhändler Delticom einen Teil des Geländes an einen anderen Logistiker weitervermieten will. Ups, da ist sogar der Bürgermeister überrascht. Man weiß gar nicht, worüber man mehr den Kopf schütteln soll: über die Arg- und Ahnungslosigkeit der Politiker oder die Dreistigkeit der Projektbetreiber. Und was sagt Bürgermeister Kruse dazu? Die neuen Aspekte müssten „betrachtet und besprochen“ werden. Im Klartext: Nicht schön, aber wir ziehen das durch. Nein, das gesamte Projekt gehört abgeblasen. Rethmar und die umliegenden Dörfer verkraften keinen weiteren Lkw-Verkehr mehr. Mehr als 1000 Sehnder haben mit einer Petition ein deutliches Signal gesetzt. Es wäre an der Zeit für die Ratspolitik, dieses Votum der Bürgerinnen und Bürger, deren Interessen sie vertreten sollen, ernstzunehmen, bevor der Slogan „Familienstadt“ endgültig zur Lachnummer wird.

Leser Anibh Das: Kinder werden ernsthaft gefährdet

Die Stadt Sehnde wirbt für sich als familienfreundliche Stadt „Ganz nah draußen“ und versucht, Familien im Stadtgebiet einschließlich der Ortsteile anzusiedeln. So auch in Rethmar-West, unweit des neuen Gewerbegebiets. Für mich als Kinderarzt ist unverständlich, dass die Stadt Sehnde mit der Ansiedlung von überregional tätigen Logistikunternehmen wissentlich in Kauf nimmt, dass die Gesundheit der im Stadtgebiet wohnenden Kinder durch die mit dem (Schwerlast-)Verkehr einhergehenden Umweltbelastungen ernsthaft gefährdet wird.

Verkehrsbehinderungen sind vorhersehbar, was weiter zur Umweltbelastung beiträgt. Auch besteht durch den Verkehr ein erhöhtes Risiko für Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern. Kinder gehören zur Gruppe der vulnerablen Individuen, die eigenständig nichts gegen eine solche Gefährdung unternehmen können. Dies betrifft die Kinder in der Kernstadt genauso wie die in fast allen Ortsteilen von Sehnde und auch Lehrte.

Logistikunternehmen passen nicht nach Sehnde-Ost, sie sollten in der Nähe der Verkehrsadern (Autobahnen, Eisenbahnstrecken) angesiedelt werden. Die Stadt Sehnde sollte nicht die Gesundheit von Kindern (und Erwachsenen) aufs Spiel setzen, nur um die Steuereinkünfte zu steigern, das ist nicht nachhaltig und zu kurz gedacht. Kurzfristige Gewinnmaximierung sollte gegenüber der Gesundheit aller Bewohner zurückgestellt werden. Viel besser wären kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe als Dienstleister für die lokale Bevölkerung geeignet, was auch besser ins Stadtbild passt.

Ein weiterer Aspekt ist die Nachhaltigkeit großer Logistikunternehmen. Es ist vorstellbar, dass das Unternehmen den Standort nach einigen Jahren wechselt, zurück bleiben große Industrieruinen à la Ruhrgebiet oder Keramische Hütte, Nachnutzungsmöglichkeit fraglich, einmal abgesehen von den Umweltbelastungen durch versiegelte Flächen. Die zuständigen Gremien der Stadt Sehnde sollten die Ansiedlung nicht-gesundheitsverträglicher überregionaler Unternehmen ablehnen.

Von Oliver Kühn