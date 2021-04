Sehnde/Rethmar

Die Debatte über die Ansiedlung des Onlinereifenhändlers Delticom in Sehnde-Ost am Montag, 19. April, ab 18 Uhr wird in den Kutschersaal im Gutshof Rethmar verlagert. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag entschieden. Grund sind vor allem die Corona-Regeln.

Demnach hätten bei einer Sitzung im Ratssaal nur sehr wenige Einwohnerinnen und Einwohner ihre Fragen stellen und mitdiskutieren können. Größere Räume wie die Mensa der Kooperativen Gesamtschule Sehnde (KGS) kamen laut Stadtsprecherin Ines Raulf für die Veranstaltung nicht infrage, da die mangelnde Digitalausstattung an diesem Standort eine gleichzeitige Onlineübertragung unmöglich gemacht hätte.

Nach den Protesten der Sehnderinnen und Sehnder gegen die Ansiedlung des Onlinereifenhändlers im Gewerbegebiet Sehnde-Ost in den vergangenen Wochen hatte sich der Verwaltungsausschuss am Montag für die Infoveranstaltung ausgesprochen. Das Bebauungsplanverfahren ist damit vorerst gestoppt.

Open-Air-Veranstaltung wegen Corona-Auflagen nicht möglich

Möglich gemacht hatte dies unter anderem eine Onlinepetition von einer Gruppe aus vier Frauen. Die Petition haben inzwischen mehr als 1200 Menschen unterzeichnet. Die Initiatorinnen fordern, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an der Infoveranstaltung zur Delticom-Ansiedlung beteiligt werden. Um dem großen Interesse an dem Thema gerecht zu werden, regten sie im Vorfeld eine Open-Air-Veranstaltung an. Laut Pressesprecherin Raulf ist eine Veranstaltung dieser Art wegen der Corona-Regeln aktuell nicht machbar.

Der Kutschersaal im Gutshof bietet unter Beachtung der Corona-Abstände insgesamt 60 Menschen Platz. Die Sitzplätze sollen „in der Reihenfolge der ankommenden Besucher“ vergeben werden, heißt es von der Stadt. Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Während der gesamten Veranstaltung muss eine FFP2- oder OP-Maske getragen werden.

Stadt installiert eigene Übertragungstechnik im Kutschersaal

Die Stadtverwaltung will an diesem Tag ihre eigene Übertragungstechnik installieren. Damit soll die digitale Teilnahme an der Sitzung ermöglicht werden. Der Zugang für die Onlineteilnahme Zugangslink soll vor der Sitzung auf der Homepage der Stadt unter www.sehnde.de zur Verfügung gestellt werden. Sprecherin Raulf fordert die Einwohnerinnen und Einwohner auf, bis spätestens Sonntag, 18. April, ihre Fragen per E-Mail an rathaus@sehnde.de zu mailen.

Denn: Mitdiskutieren können nur die Anwesenden in der Präsenzveranstaltung im Gutshof. Aus technischen Gründen seien Wortbeiträge derjenigen, die online zugeschaltet sind, während der Sitzung nicht möglich. „Das bedauern wir sehr, aber es ist momentan leider technisch nicht anders machbar“, sagt Raulf.

Von Patricia Oswald-Kipper