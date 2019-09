Hannover

Es war im Morgengrauen, als am Sonntag eine Fahrzeugkolonne am Sehnder Ortsteil Ilten vorbeirollte. Das Ziel: Das Gefängnis in Sehnde, das zwischen dem Kaliberg und einer Biogasanlage liegt.

Im Januar hatte die Staatsanwaltschaft begonnen, zu ermitteln. Der Verdacht: In dem Gefängnis mit 518 Gefangenen in 482 Zellen, die von 360 Justizbediensteten bewacht und betreut werden, sollte es ein regelrechtes Netzwerk für einen schwunghaften Handel mit Drogen und Mobiltelefonen geben.

Hinweis kam aus dem Gefängnis

Besonders macht den Fall in Sehnde jedoch etwas anderes: Es besteht der Verdacht, auch Justizbeamte könnten an dem Drogenhändlerring beteiligt sein. Der Hinweis war im vergangenen November aus dem Gefängnis selbst an das Justizministerium in Hannover und die Staatsanwaltschaft gegangen. Von wem er kam will heute niemand sagen. Das nährt den Verdacht, dass der Tipp direkt von der Leitung des Gefängnisses gekommen sein könnte.

Und dieser Hinweis war offenbar so stichhaltig, dass bei den Ermittlern die Zweifel an der Beteiligung der vier Bediensteten auch nach der Durchsuchungsaktion gering sind. Zwar sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Oliver Eisenhauer, nicht, was genau in den Privatwohnungen der Justizbeamten gefunden wurde. Es sieht aber derzeit nicht danach aus, als habe die Razzia eine Entlastung gebracht. Mit genauen Angaben hält sich die Staatsanwaltschaft allerdings zurück.

200 Polizisten, 30 Hunde

Und so rollten sie also an, zu einer der größten Gefängnisrazzien der vergangenen Jahre, in Sehnde, zwischen Kaliberg und Biogasanlage: 200 Polizisten inklusive eines Sondereinsatzkommandos. Mit dabei: Experten aus der Justizverwaltung, die wissen, wo Gefangene Drogen, Waffen und Mobiltelefon besonders gern verstecken – und 30 Spürhunde. Gleichzeitig durchsuchten Beamte Wohnungen in der Region Hannover und Zellen in den Gefängnissen in Lingen, Oldenburg, Uelzen und in einer Therapieanstalt bei Braunschweig. Wo sich die durchsuchten Wohnungen der verdächtigen Beamten und der Angehörigen der Gefangenen befinden, wollen die Ermittler nicht sagen.

„Natürlich hat die Polizei das Gefängnis nicht gestürmt“, sagte Staatsanwalt Eisenhauer. „Es lief alles ganz gesittet ab.“ Außer Zellen von unter Verdacht stehenden Gefangenen seien auch die Spinde der Bediensteten durchsucht worden. Nach mehr als acht Stunden war die Razzia dann beendet.

Dass in einem deutschen Gefängnis schwunghafter Drogenhandel betrieben wird, ist nicht ungewöhnlich – auch der Schmuggel von Handys ist beinahe Normalität, Justiz und Polizei finden keine Mittel dagegen. „ Drogen sind in Gefängnissen etwas ganz Alltägliches“, sagt ein hannoverscher Strafverteidiger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Erst vor Kurzem habe er von einem Vater gehört, der von seinem Sohn dazu überredet worden sei, ihm Drogen zu besorgen und in den Knast zu schmuggeln. „Der ist dann erwischt worden“, berichtet der Strafverteidiger. Jetzt komme auf den Mann, der schwer erkrankt sei, ein Strafverfahren zu.

In Hannover gab es im Jahr 1998 einen ähnlichen Fall. Damals sollen Justizbeamte im Gefängnis in Hannover gemeinsame Sache mit Häftlingen beim Drogenhandel gemacht haben. Gemeinsam mit Polizisten hatten sie damals Heroin und Kokain ins Gefängnis geschmuggelt und für Inhaftierte sogar drei Bordelle betrieben. Noch monatelang beschäftigte der Fall nicht nur die Justiz, sondern auch den Landtag. Im April diesen Jahres kamen die Ermittler in Niedersachsen einem Drogennetzwerk in und um das Gefängnis Wolfenbüttel auf die Spur. Beteiligt daran war unter anderem ein 27-jähriger Mann aus Salzgitter, Mitglied eines arabischen Clans, der wegen Drogenhandels im Gefängnis sitzt. Auch aus seiner Zelle heraus soll der Mann weiter mit Rauschgift gehandelt haben.

Warum schwiegen Behörden?

Die Frage, warum Polizei, Staatsanwaltschaft oder Ministerium nicht von sich aus die Öffentlichkeit über die Großrazzia am Sonntag informierten, blieb am Dienstag offen. Üblicherweise wird nach größeren Polizeieinsätzen die Presse informiert, manchmal sogar vorher.

In diesem Fall schwiegen alle Beteiligten, auch hinterher. Erst als Journalisten nachfragten, gab es Informationen. Staatsanwalt Eisenhauer fand eine erstaunliche Begründung: Man habe damit gerechnet, dass eine solche Aktion von der Presse nicht unbemerkt bleibe, sagte Staatsanwalt Eisenhauer am Dienstag. Deshalb habe es keine besondere Information gegeben.

„Die Kollegen gehen wirklich am Stock“ Oliver Mageney, Landesvorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Strafvollzugsbediensteten (VNSB), kritisiert, dass es in Niedersachsen zu wenig Haftplätze gibt. Die Belastung der Bediensteten werde immer größer. Die Kollegen in der JVA Sehnde nimmt er in Schutz. Herr Mageney, was wissen Sie über den Vorfall in der JVA Sehnde? Zu dem Vorfall in Sehnde kann ich nicht so viel sagen. Wir haben noch keine genauen Informationen. Es ist aber so, dass wir uns als Landesvorstand voll hinter die Kollegen stellen, weil wir immer von der Unschuldsvermutung ausgehen müssen. Wir haben den Kollegen unsere Unterstützung zugesagt und warten jetzt einfach die Ermittlungen ab. Passiert so etwa häufiger in Gefängnissen? Es gibt immer mal wieder Vorfälle. Aber am Ende stellt sich meistens heraus, dass nur ein kleiner Teil von dem bleibt, was vorher aufgepuscht wird. Wie kann so etwas überhaupt möglich sein in hochgesicherten Anstalten? Theoretisch ist immer alles möglich. Sie dürfen eins nicht vergessen: Inhaftierte haben viel Zeit, sich etwas zu überlegen. Und die haben immer mal Ideen. Es kommt immer wieder vor, dass Drogen oder Handys in Justizvollzugsanstalten eingeschmuggelt werden. Ihn Sehnde ist aber nicht nur von Einzelfällen die Rede. Zu dem konkreten Fall kann ich nichts sagen. Es ist aber so, dass wir im Moment sehr viele Inhaftierte haben. Und Haftplätze werden weiter abgebaut. In der männlichen Straf- und U-Haft haben wir eine durchschnittliche Belegung von 97 und 91 Prozent. Ideal wäre eine Belegung nicht höher als 81 bis 85 Prozent. Das erschwert natürlich immens die Arbeit. Der Strafvollzug lebt davon, dass man aufmerksam ist als Bediensteter. Das sind die Kollegen. Aber durch immer größere Aufgaben, die auf sie zukommen, wie Dokumentationen bei den Gefangenen, bewegen wir uns im Moment in einen Verwahrvollzug. Also entstehen Probleme vor allem durch Personalmangel? Genau. Die Kollegen, die wir haben, sind qualifiziert. Aber sie sind bei der Belastung an ihren Grenzen. Es muss mehr Personal eingestellt werden. Es muss bei den Haftplätzen etwas passieren. Die Kollegen gehen wirklich am Stock.

