Hannover

Die Polizei hat bei einer größeren Razzia mehr als vier Kilogramm Drogen und eine scharfe Schusswaffe beschlagnahmt. Wie die Behörde auf Anfrage mitteilt, schlugen die Beamten in Hannover, Laatzen und Sehnde zu. Das Verfahren wegen Rauschgifthandels richtet sich gegen einen 26-jährigen Mann. Der mutmaßliche Dealer soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Durchsuchungen starteten am frühen Donnerstagmorgen. Unter anderem an der Otto-Wels-Straße (Linden-Nord) durchsuchte die Spezielle Verfügungseinheit eine Wohnung, dazu weitere Objekte an der Rotdornallee (Laatzen) und der Straße des Großen Freien in Sehnde. „Der 26-jährige Beschuldigte befand sich zu der Zeit mit seinem Mercedes in der Otto-Wels-Straße“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Dealer hat Schusswaffe im Auto

In der E-Klasse fanden die Polizisten eine scharfe Schusswaffe samt Munition und knapp neun Gramm Cannabis. Den größten Drogenfund machten die Ermittler aber in Sehnde: „Dort bunkerte der Beschuldigte etwa 4,1 Kilogramm Marihuana“, sagt Schmieder. Bei der Adresse handle es sich auch um die Wohnanschrift des 26-Jährigen, die anderen sogenannten Kontaktadressen ergaben sich im Zuge der Ermittlungen. In Laatzen fanden die Polizisten nichts.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde vorläufig festgenommen. Am Einsatz beteiligt waren die Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Besondere Dienste. Das Ermittlungsverfahren gegen den 26-Jährigen läuft bereits seit November vergangenen Jahres. Im Laufe des Freitags soll er einem Richter vorgeführt werden. Schmieder: „Dieser entscheidet dann über eine mögliche Untersuchungshaft.“ Das Ergebnis will die Polizei voraussichtlich am Nachmittag mitteilen.

Von Peer Hellerling