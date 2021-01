Müllingen

Diebe sind bereits das zweite Mal in zwei Jahren ins Feuerwehrhaus Müllingen eingebrochen. In der Nacht zum Mittwoch, 13. Januar, haben sie erneut das Hydraulikspreizgerät im Wert von 8500 Euro gestohlen. Dabei handelt es sich eigentlich um lebensrettendes Equipment, mit dem eingeklemmte Unfallopfer herausgeschnitten werden können – und das jetzt fehlt. Einen gleichen Fall gab es vor einem Jahr bereits in der Sehnder Feuerwache. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei vermutlich um eine sogenannte Logistikstraftat von Mitgliedern organisierter Kriminalität, die damit etwa Geldautomaten, Tresore oder besonders gesicherte Türen aufbrechen wollen. Die Stadt will nun den Einbruchsschutz ihrer Feuerwehrhäuser verbessern.

Ein solches Gerät haben die Täter mitgenommen.

Kriminalhauptkommissar Philipp Guttack vom Polizeikommissariat Lehrte ist das Phänomen bekannt. „Der Fall spricht für eine gewisse Organisation und eine fortgesetzte Begehung und gegen eine Gelegenheits- oder Zufallstat“, sagt er auf Anfrage. Die Diebe wollten damit größere Beute erzielen, denn das Gerät selbst könne man nur schwer zu Geld machen, obwohl es wertvoll ist. Weil es unhandlich ist, bleibt es für eine möglichst schnelle Flucht meist am Tatort zurück.

Ob es sich in Müllingen auch um solch einen Fall handele sei noch unklar, sagt Guttack. „Wir werden nach einer entsprechenden Tat aber Ausschau halten, ob dies Diebesgut dort eingesetzt wurde.“ Genau so einen Fall gab es vor vier Jahren in Barsinghausen.

Ortsbrandmeister: „Einfach unbegreiflich“

Um in das Feuerwehrhaus zu gelangen, hatten die Einbrecher eine Tür mit einem Stein eingeworfen. Matthias Grun, neuer Ortsbrandmeister in Müllingen-Wirringen, ist über den zweiten Einbruch innerhalb von zwei Jahren fassungslos. „Das ist lebenswichtiges Rettungsgerät, das nicht überall in der Stadt zur Verfügung steht.“ Das bedeute bei Einsätzen Zeitverlust, obwohl es um Leben und Tod gehe, wenn Türen oder Dächer von Autos aufgeschnitten werden müssten. Beide Geräte seien bis zu den Diebstählen jeweils nur zwei Jahre im Einsatz gewesen. In Sehnde hatten Einbrecher vor einem Jahr ebenfalls eine solche Spreizschere gestohlen.

Sprachlos ist der 37-Jährige über die offenbar nicht vorhandene Hemmschwelle der Täter, Equipment von Rettungskräften zu stehlen. „Das ist mehr als ärgerlich, unbegreiflich, einfach nur traurig.“ Das letzte Mal war es 2019 bei einem Unfall auf der B443 im Müllinger Holz im Einsatz.

Stadt will Einbruchsschutz verbessern

Ähnlich geht es Bürgermeister Olaf Kruse. „Mir fehlen die Worte“, sagt er. Für die Feuerwehr sei es zudem ein erheblicher finanzieller Schaden. Man sei bereits mit der Versicherung im Gespräch, auch um ein mögliches Leihgerät bemühe man sich. Der Verwaltungschef kündigt zudem an, sich jetzt intensiv einer Verbesserung des Einbruchsschutzes, etwa mit Kameraüberwachung, zu widmen. Dies sei wegen der Corona-Krise ins Hintertreffen geraten. Das hofft auch Tim Herrmann, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde. „In Hannover gibt es das schon lange, zum Beispiel mit Bewegungsmeldern und Alarmanlagen“, sagt er.

Wer in der Nacht zum Mittwoch etwas Verdächtiges rund um das Feuerwehrhaus Müllingen-Wirringen beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn