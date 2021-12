Fehlerhafter Blitzer: Stadt Sehnde will Firma verklagen

Seit dem 9. November gilt ein neuer Bußgeldkatalog, den der Bundesrat beschlossen hat. Temposünder, Falschparker und Autofahrer, die etwa eine Rettungsgasse benutzen, um schneller voranzukommen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Grenzen für Fahrverbote bei Geschwindigkeitsverstößen bleiben dagegen unverändert.

Für Raser wird es deutlich teurer: So wurden die Verwarngelder für Überschreitungen ab 16 bis 20 Kilometer pro Stunde verdoppelt. Innerorts steigen sie von 35 auf 70 Euro, außerorts von 30 auf 60 Euro. Punkte in Flensburg gibt es allerdings wie bisher erst ab einer überhöhten Geschwindigkeit von 21 Stundenkilometern. Und wer zum Beispiel mit 91 Kilometern statt der erlaubten 50 Kilometer in der Stadt fährt, zahlt künftig mindestens 400 statt wie bisher 200 Euro. Bei den Fahrverboten bleibt dagegen alles, wie es ist. Abgeben müssen Autofahrer ihren Führerschein schon jetzt, wenn sie bei 31 Kilometern zu viel innerorts und 41 Kilometer außerorts geblitzt werden oder wenn sie wiederholt mehr als 25 Kilometer zu schnell unterwegs sind.

Aber auch Falschparker werden nun mit höheren Bußgeldern zur Kasse gebeten. Wer seine Parkzeit etwa an der Mittelstraße oder am Karl-Backhaus-Ring überschreitet, muss künftig 20 statt wie bisher 10 Euro zahlen, nach drei Stunden erhöht sich das Bußgeld sogar von 30 auf 40 Euro. In der Fußgängerzone am Marktplatz steigt es von 30 auf 55 Euro. Das Parken an einem Haltestellenschild ist von 10 auf 55 bis 70 Euro erhöht worden und vor Feuerwehreinfahrten von 35 auf 55 Euro.

Teuer und mit einem Eintrag in die Verkehrssünderdatei verbunden ist künftig das Parken in der zweiten Reihe. Hier steigt das Bußgeld von 20 auf 55 bis 85 Euro, und es gibt einen Punkt in Flensburg. Auch das Parken auf dem Gehweg ist von 20 auf 55 bis 70 Euro und einen Punkt angehoben worden. Das ist abhängig davon, ob eine Verkehrsbehinderung vorliegt und zum Beispiel Senioren mit Rollatoren und Mütter mit Kinderwagen nicht mehr passieren können.