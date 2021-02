Auf dem Gelände einer Spedition in Sehnde-Höver hat der Fahrer eines Gabelstaplers einen Plastikbehälter derart stark beschädigt, dass daraus rund 1000 Liter ätzende Flüssigkeit ausliefen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und hatte bei klirrender Kälte bis tief in die Nacht zu tun.