Sehnde

Die Ortsfeuerwehr Sehnde hat ihren Ortsbrandmeister Sven Grabbe bei der jüngsten Jahresversammlung mit großer Mehrheit für weitere sechs Jahre wiedergewählt. Es ist Grabbes zweite Amtszeit an der Spitze der Ortswehr, die aber vom Stadtrat noch formell bestätigt werden muss.

Für gewöhnlich trifft sich die Sehnder Wehr immer im Januar zu ihrer Jahresversammlung. In diesem Jahr ist die Zusammenkunft jedoch coronabedingt verschoben worden. Da Grabbes erste Amtszeit jedoch Ende April zu Ende gegangen wäre, habe sich die Wahl nicht mehr weiter aufschieben lassen, erklärte Pressesprecher Tim Herrmann. Und so trafen sich die Mitglieder der Einsatzabteilung auf Abstand in der Fahrzeughalle am Borsigring, um die Wahl abzuhalten.

Grabbe: Feuerwehr soll bevorzugt geimpft werden

Die Pandemie werden die Arbeit der Feuerwehr weiterhin bestimmen, sagte Grabbe. Er habe die Einsatzgruppen aufteilen müssen, damit im Fall einer Infizierung immer eine Gruppe zur Verfügung stehe. Trotzdem sei die Ansteckungsgefahr bei den 61 Aktiven ständig präsent. „Im Einsatz sitzen wir mit bis zu neun Haushalten auf dem Fahrzeug“, rechnete Grabbe vor. Seine Kameraden würden außerdem gelegentlich auch zu Krankentransporten von Infizierten im Klinikum Wahrendorff herangezogen. „Wir bekommen zwar Handschuhe und Schutzanzüge.“ Aber man sei dennoch der Gefahr einer Infizierung ausgesetzt.

Unter diesen Umständen sei es unverständlich, dass aktive Mitglieder der Feuerwehr nicht wie Lehrer oder Kita-Kräfte bei den Impfungen vorgezogen würden, kritisierte Grabbe. Das Land Niedersachsen hatte erst kürzlich wieder erklärt, Feuerwehrleute nicht aus der sogenannten Priorisierungsgruppe drei in Priorisierungsgruppe zwei hochzustufen.

Seine erste Amtszeit habe er dafür genutzt, sich in den Job als Ortsbrandmeister einzufinden, meinte der 55-jährige Sehnder. Als Stellvertreter, der er vorher war, hätte er zwar Einblick in die Arbeit bekommen. Aber als Amtsinhaber sehe es schon anders aus. „Wie ist zum Beispiel die rechtliche Lage, wenn man eine verschlossene Tür öffnen muss, hinter der eine hilflose Person vermutet wird?“, gab er ein Beispiel. Gerade diese Vorkommnisse hätten in letzter Zeit zugenommen.

Neubau der Feuerwache bestimmt zweite Amtszeit

Seine zweite Amtszeit werde von der Fahrzeugbeschaffung und dem geplanten Neubau der Feuerwache bestimmt werden, glaubt Grabbe. Zunächst stünde im Sommer oder Herbst eine Übergabe ins Haus. „Wegen Corona haben wir aber noch keinen genauen Termin.“

Gespannt werde er außerdem die Entwicklungen bei der Planung der neuen Feuerwache beobachten. Der Rat habe zwar mehrheitlich für einen Neubau am derzeitigen Standort Borsigring gestimmt. „Aber wenn es ein größeres Grundstück mit mehr Platz gäbe, wäre uns das sehr recht.“

Pöbeleien haben aufgehört

Positiv bewertet der alte und neue Ortsbrandmeister, dass die vor einiger Zeit noch beobachteten Pöbeleien gegenüber Feuerwehrleuten bei den Einsätzen abgenommen hätten. „Zurzeit beobachten wir das nicht mehr.“ Grabbe vermutet, dass die Berichterstattung darüber in den Medien die Menschen sensibler für die Arbeit der Feuerwehr gemacht habe.

Von Michael Schütz