Feuerwehr: So lassen sich Gefahrenquellen in der Weihnachtszeit ausmerzen

Burgdorf

Was wäre der Advent ohne Kerzenlicht. Doch die Gefahr ist groß, dass aus dem romantischen Lichterschein ein richtiges Feuer wird. Davor warnt Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing im Namen Feuerwehren in Burgdorf, Uetze, Lehrte und Sehnde. Und er appelliert an die Umsicht der Bürger beim Umgang mit brennenden Kerzen. „Sie entwickeln direkt über der Flamme eine Temperatur von bis zum 750 Grad Celsius“, so Mensing. Das sei mehr als ausreichend, um trockene Tannenzweige und Weihnachtsgestecke in kürzester Zeit zu entzünden, ergänzt Pressesprecher Armin Jeschonnek.

Das sind die Ratschläge der Feuerwehr

Damit es gar nicht erst zu gefährlichen Situation kommt, haben die Brandexperten einige Tipps parat: Kerzen nur auf stabile, sichere Kerzenständer platzieren, die auf schwer entflammbarem Untergrund stehen. Kerzen sollen so weit von Vorhängen entfernt aufgestellt werden, dass diese auch bei unerwarteter Zugluft nicht in die Flamme wehen. Weitere Tipps: Kerzen sollten mindestens zehn Zentimeter Abstand zueinander haben. Beim Verlassen des Zimmers Kerzen löschen. Tannengrün regelmäßig befeuchten oder austauschen. Kerzen nicht komplett herunterbrennen lassen.

Im Notfall sofort 112 wählen

Haushalte mit Kindern sollten am besten elektrische Kerzen verwenden, rät Mensing. „Wer Haus und Wohnung mit elektrischen Lichterketten schmückt, sollte zudem darauf achten, dass er die Steckdosen nicht überlastet.“ Denn auch so könne ein Brand entstehen. Brenne es trotz aller Vorsicht brennen, müsse sich niemand scheuen, sofort die Feuer unter der Rufnummer 112 zu alarmieren, sagt der Pressesprecher. Damit sich aus einem brennenden Adventsgesteck kein Zimmer- oder gar Hausbrand entwickelt.

Von Anette Wulf-Dettmer