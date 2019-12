Sehnde

Die Fahrt einer betrunkenen Sehnderin durch Sehnde endete am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr an einem Glascontainer an der Peiner Straße. Dort ließ sie laut Polizei ihren VW Polo stehen und flüchtete zu Fuß.

Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten entdeckten die Frau in der Nähe des Unfallortes. Die mutmaßliche Unfallverursacherin war nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben.

Die Polizei schätzt den Schaden an dem Fahrzeug auf rund 2500 Euro.

Von Patricia Oswald-Kipper