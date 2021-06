Bolzum

Es gibt in diesen Tagen viele Zeichen, dass sich das Leben in Corona-Zeiten wieder normalisiert. Eines davon ist der Dorfflohmarkt in Bolzum. Die Auflage 2020 war noch der Pandemie zum Opfer gefallen – in diesem Sommer starten die Organisatoren einen neuen Anlauf. Am Sonnabend, 3. Juli, laden die Bolzumer von 10 bis 17 Uhr auf die örtlichen Höfe, in Garageneinfahrten und andere Vorplätze ein, auf denen sie an Ständen Übriggebliebenes anbieten.

Schon 70 Stände angemeldet

„Bis jetzt sind schon 70 Stände angemeldet“, sagt Mitorganisator Herbert Deters-Eickemeyer. Das sei durchaus eine gute Beteiligung, meint Mitstreiterin Heike Fixar. „Vermutlich haben die Menschen im Lockdown ihre Böden und Keller aufgeräumt.“

Ein Rekord sei es aber noch nicht. „Am Anfang hatten wir mal 100 Stände“, sagt Fixar mit Blick auf das Jahr 2013. Danach seien die Anmeldungen ständig gesunken. Vermutlich müsse eine gewisse Zeit vergehen, bis sich wieder Dinge zum Verkaufen angesammelt hätten. Aus diesem Grund wollen die Organisatoren ab diesem Jahr an einen Zwei-Jahres-Rhythmus einführen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auswärtige Stände werde es dieses Mal nicht geben, sagt Fixar. Zum einen gebe es wegen des neuen Co-Working-Projekts auf dem Marktplatz keinen Platz für externe Stände. Und auf den Höfen der Einheimischen könnten wegen der Covid-Regeln keine weiteren stehen. Dort dürfen auch keine Gruppenbildungen erfolgen – eine Maskenpflicht gibt es aber nicht. Betreiber sollten Handdesinfektionsmittel bereitstellen.

Pläne liegen im Dorfladen aus

Während des gesamten Flohmarkts hat der Dorfladen am Marktplatz geöffnet. Dort liegen auch Pläne mit den Standplätzen aus. Der Dorfladen bietet zudem Gegrilltes, Kuchen und Erdbeeren mit Quark an, allerdings nur zum Mitnehmen.

Wer sich jetzt noch mit einem Stand zum Preis von 7 Euro auf seinem Hof oder in der Garage anmelden möchte, kann das noch bis zum 26. Juni im Dorfladen tun. Der Flohmarkt ist aber nur für Bolzumer Anbieter offen. Ein Großteil der Standgebühren kommt Bolzumer Organisationen zugute. Fragen beantworten Deters-Eickemeyer unter Telefon (01 77) 5 33 79 59 und Fixar unter Telefon (01 76) 53 45 16 36.

Von Michael Schütz