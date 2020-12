Sehnde

Corona hat der Gastronomie erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen der Pandemie mussten auch Sehndes Gastwirte bereits Anfang November ihre Lokale wieder schließen. Viele bieten nun Außer-Haus-Verkauf an – und haben für die Weihnachtsfeiertage bereits etliche Vorbestellungen vorliegen. Besonders gefragt sind Gans und Ente.

Gutshof Rethmar bietet Bier statt Glühwein

Der Gutshof Rethmar bietet das beliebte Geflügel für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nach vorheriger Bestellung zum Abholen an. Auf der Außer-Haus-Karte stehen derzeit aber auch Gerichte wie Grünkohl, Sauerfleisch, Calenberger Pfannenschlag und veganes Gulasch. „Das läuft gut, die Küche hat ordentlich zu tun und kocht jede Woche etwa 50 Kilo Rotkohl“, sagt Junior-Chef Matthias Digwa. Kunden können sich das Essen und Bier aus der eigenen Brauerei im Gutshof abholen oder im Raum Sehnde, Lehrte und Algermissen liefern lassen. Aus der Idee, auf dem Gutshof Glühwein am Stehtisch anzubieten, ist allerdings nichts geworden. Vor der erneuten Restaurantschließung wollte Digwa auf dem Hof einen kleinen Winterwald erschaffen. Die 25 Tannen dafür waren bereits bestellt. „Zum Glück konnten wir die Bäume wieder abbestellen“, berichtet Digwa.

Im Rittersaal im Gutshof Rethmar steht Junior-Chef Matthias Digwa vor nur einem einzigen eingedeckten Tisch – aber auch Weihnachtsfeiern im kleinen Kreis sind für die Gastronomie derzeit nicht erlaubt. Quelle: Katja Eggers

Digwa darf auch keine Weihnachtsfeiern im kleinen Kreis anbieten. Im November und Dezember verzeichnet Digwa sonst eigentlich rund 40 Weihnachtsfeiern, darunter auch größere von Firmen mit bis zu 250 Personen. Er ärgert sich, dass er viel Mühe in Pläne gesteckt hat, die dann doch nicht realisiert werden durften.

Im Gutshof Rethmar steht auch Ente mit selbst gemachtem Rotkohl auf der Außer-Haus-Karte. Quelle: privat

La Viletta lockt mit Gans nach italienischer Art

„Momentan ist alles schwierig, aber wir versuchen es“, meint auch Mario Tatej, Chef des italienischen Restaurants La Viletta in Sehnde. Auch ihm lagen bereits Tischreservierungen für Weihnachtsfeiern vor, die aber schon im November wieder abgesagt wurden. Auch er bietet mittlerweile Außer-Haus-Verkauf an und hat bereits Bestellungen für Weihnachten angenommen. Weil Gans in Deutschland an Weihnachten der Klassiker ist, will Tatej nun auch Gans nach italienischer Art anbieten.

Restaurant Steiner’s in Ilten hat auch Hirsch auf der Außer-Haus-Karte

Auch Christoph Tubbe vom Restaurant Steiner in Ilten hatte für Weihnachtsfeiern schon Buchungen von Familien und Firmen. Als die Infektionszahlen stiegen, hagelte es Absagen. Tubbe setzt aber schon länger auf Außer-Haus-Verkauf: „Das funktioniert gut und wird vor allem von unseren Stammgästen genutzt.“ Die Gerichte holen sich die Gäste dabei in Aluschalen an einem Schiebefenster ab. Auch für die Weihnachtsfeiertage liegen schon viele Vorbestellungen für die Weihnachtsmenüs vor. Um Warteschlangen und Kontakte möglichst zu vermeiden, soll die Abholung im Zehn-Minuten-Takt über die Bühne gehen.

Neben Gans und Ente sind auch Wildgerichte gefragt. Tubbe hat daher extra noch einen Hirsch gekauft. Fisch und Schwein würden im Außer-Haus-Verkauf ebenfalls gut gehen. „Und bei uns im Dorf wollen die Gäste auch gern Zungenragout“, sagt Tubbe. Typisch seien derzeit Bestellungen für zwei bis vier Personen. Der Gastwirt will zudem ein Silvestermenü anbieten. „Wir müssen als Gastronomie in diesem verrückten Jahr einfach flexibel bleiben.“

Von Katja Eggers