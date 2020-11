Sehnde

Den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es schon seit fast 40 Jahren. Doch in diesem Corona-Jahr seien die Gefahren in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt besonders hoch, sagt die Sehnder Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf. Mit einem Aktionstag vor dem Rathaus am Mittwoch, 25. November, will der Arbeitskreis häusliche Gewalt des Präventionsrats Sehnde von 10 bis etwa 15 Uhr auf das Thema aufmerksam machen.

Vor dem Sehnder Rathaus wird dazu die Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ der Organisation Terre des Femmes gehisst. „ Sehnde beteiligt sich an der bundesweiten Aktion und setzt damit ein klares Zeichen gegen Gewalt“, sagt Glandorf. Um für das Thema zu sensibilisieren, werden dort Kleidungsstücke gezeigt, die mit den Gedanken, Statements und Wünschen von betroffenen Frauen und Kindern beschriftet sind. 2019 habe es in Sehnde 43 Straftaten mit Polizeieinsatz im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr sei das eine Zunahme von 13 Fällen oder rund 30 Prozent.

Betroffene sollen ermutigt werden

Die Beraterinnen Sarah Ogiermann (von links), Johanna Pfitzenmaier, Brigitte Mende und Franziska Albers zeigen die neue Postkarte. Quelle: AWO

„Die Aktion soll Betroffene ermutigen, sich Hilfe zu holen“, sagt Glandorf. Für die Opfer von häuslicher Gewalt stehe ein funktionierendes Hilfesystem zur Verfügung. Das bundesweite Hilfetelefon sei unter der Rufnummer (0800) 0 11 60 16 rund um die Uhr und in vielen verschiedenen Sprachen erreichbar. Aber auch die AWO-Frauenberatungsstelle in Lehrte, die auch für Sehnde zuständig und zudem Mitglied im Präventionsrat ist, biete eine telefonische Beratung unter (0 51 32) 82 34 34 sowie eine persönliche Beratung vor Ort in Sehnde an.

Die Frauenberatungsstelle hat zum Thema häusliche Gewalt in der Nachbarschaft zudem eine Postkartenaktion initiiert. „Gewalt ist keine Privatsache, man darf und kann etwas tun und sollte nicht wegschauen“, so Brigitte Mende, Leitern der AWO-Frauenberatung. Dazu wollen die Mitarbeiterinnen mehrere Tausend Postkarten in den vier Kommunen Sehnde, Lehrte, Burgdorf und Uetze verteilen.

Mehr als jede dritte Frau wird Opfer

Die Zahlen und Statistiken zur Gewalt an Frauen seien bereits auf den ersten Blick erschreckend, verdeutlicht Glandorf: Jede dritte bis vierte Frau erlebe im Laufe ihres Lebens Gewalt – meist in den eigenen vier Wänden, hinter geschlossenen Türen. Sie ist nicht nur körperlich, sondern wird auch rein psychisch durch Drohungen, Erniedrigungen oder soziale Isolation ausgelebt. Laut einer aktuellen Studie belaufen sich die Kosten in Folge von häuslicher Gewalt laut Glandorf allein in Deutschland auf 3,8 Milliarden Euro pro Jahr.

Der Gedenktag war 1981 bei einem Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen ausgerufen worden. Sie erinnerten damit an die drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 vom militärischen Geheimdienst der Dominikanischen Republik gefoltert, vergewaltigt und ermordet wurden. 1999 wurde der Gedenktag offiziell durch die Vereinten Nationen aufgegriffen.

