Die Initiatorinnen der Onlinepetition „Keine Logistikunternehmen in Sehnde Ost“ machen vor der entscheidenden Ratssitzung am Donnerstag noch einmal öffentlich Druck gegen den umstrittenen Bebauungsplan für das geplante Gewerbegebiet Sehnde-Ost – doch inzwischen gibt es auch Kritik am Vorgehen der Gegner. Nach Informationen dieser Zeitung scheint nach der knappen Ablehnung im Stadtentwicklungsausschuss nun doch eine Mehrheit für den Bebauungsplan zu stehen.

„Einige Leute, die jetzt dagegen protestieren, profitieren davon“, sagt Ratsherr Hartmut Völksen (Unabhängig für Sehnde, UfS). „Das ist eine Doppelmoral.“ Damit spielt Völksen auf den Verkauf der ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen für das Gewerbegebiet an. Diese hatte Landwirt Ludwig Block-Grupe an die Stadt veräußert und damit erst den Weg für ein Gewerbegebiet frei gemacht. Allerdings fühle er sich von der Stadt getäuscht, sagt Block-Grupe. Denn ursprünglich sei ihm versichert worden, dass es darum gehe, das Gewerbegebiet am Borsigring für Handwerker, Kleinunternehmer und lokales produzierendes Gewerbe zu erweitern: „Hätten wir gewusst, dass ein Logistikzentrum geplant ist, hätten wir nicht verkauft.“

Die Stadt möge das Gelände möglicherweise „im guten Glauben“ an die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) verkauft haben, doch nun sei man in Sachen Logistik von der „lokalen in die Bundesliga aufgestiegen“: „Das war eine Mogelpackung.“

Kritik an Sankt-Florians-Prinzip

Kritik am Vorgehen der Gegner äußert auch Sehndes ehemaliger Ortsbürgermeister Jürgen Falkenhagen. „Ich erwarte auch Respekt für die Befürworter dieser Ansiedlung, die Drohung mit der Kommunalwahl geht gar nicht.“ Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans sei transparent gewesen. Die Stadt brauche Einnahmen für die Weiterentwicklung der Stadt, etwa für den Bau neuer Kitas, die Grundschule Ilten oder die neuen Sporthallen an der Chausseestraße. „Oder soll, nach dem Sankt-Florians-Prinzip, alles dafür an anderer Stelle im Stadtgebiet erwirtschaftet werden, nur nicht vor meiner eigenen Haustür?“

In einem Gewerbegebiet könne auch nicht gesagt werden, dass viele kleine Gewerbebetriebe geringere Emissionen und Versiegelungen von Flächen verursachten als ein einzelnes großes Unternehmen. Logistik spiele eine immer größere Rolle, dieser Entwicklung könne man sich nicht verschließen. „Damit würde sich die Stadt für die Zukunft von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln“, urteilt Falkenhagen. Ohne Gewerbegebiet, hinter dem auch ein umfangreicher Flächentausch stehe, hätte es auch das Neubaugebiet Rethmar-West nicht gegeben, meint zudem ein Insider.

Gegner: Fragwürdiges Erbe

Das Team der Onlinepetition hat in dieser Woche noch einmal E-Mails mit ihren Argumenten gegen eine Ansiedlung verschickt und Flyer verteilt. 2324 Menschen haben das Gesuch bis jetzt unterzeichnet, davon 1497 aus Sehnde. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die Zunahme des Verkehrs und damit verbunden gegen mehr Lärm und Emissionen. „Das ist ein rückwärtsgewandtes Konzept und hinterlässt nachfolgenden Generationen ein fragwürdiges Erbe“, schreiben die Initiatorinnen Linda Delkeskamp, Inga Jäger, Monika Erichsen und Annika Schönaich. Sehnde-Ost sei als Standort für Logistik nicht geeignet, sondern für kleine und mittelständische Unternehmen.

Einer von ihnen, Monika Erichsen, wird in der teils sehr emotionalen Debatte unter der Hand auch vorgeworfen, mit der Vermarktung von Baugrundstücken für die Amalienhof GmbH in Rethmar-West ein Eigeninteresse zu verfolgen. „Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun“, empört sich die Rethmarerin. „Ich bin nur eine Bürgerin und stehe für mich selbst.“ Zudem lägen die besagten Grundstücke viel weiter im Süden und seien bereits alle verkauft.

