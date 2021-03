Sehnde

Im Gewerbegebiet am Borsigring hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan. Dort haben neben einem Gebrauchtwagenhandel mit Kfz-Werkstatt und einem Wohnmobilhandel auch ein Internetversand sowie ein Elektrikunternehmen eröffnet. Nun hat die Waschanlage Volmer Carwash ihren Betrieb aufgenommen. Außer Sehndern hätten bereits auch viele Kunden aus Peine den Weg in die Waschstraße gefunden, sagt Werner Brakel, der Inhaber Reinhard Volmer bei den Vorbereitungen und während der ersten Geschäftswochen unterstützt hat. „Es braucht schlechtes Wetter, damit es läuft“, sagt er.

Platz für SUVs mit Breitreifen

Ursprünglich hatte Volmer nur eine Oldtimer-Halle in dem neuen Gewerbegebiet geplant. Doch auf dem Grundstück war noch Platz, und so entschied sich der Geschäftsführer, nebenan noch eine Waschanlage zu bauen. Das Konzept der rund eine Million Euro teuren Anlage beruht auf Platz für jede Autogröße, digitalen Hilfsmitteln und Nachhaltigkeit. So wird die 45 Meter lange Waschstraße mit einer Solaranlage betrieben und verfügt über eine eigene Kläranlage, in der das Brauchwasser gefiltert und dann wieder verwendet wird. Eine Waschanlage in dieser Größenordnung benötigt rund 500 Liter Wasser pro Autowäsche. Mit der Kläranlage wolle er den Frischwasserverbrauch reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, sagt Volmer.

Um die Einfahrt in die Waschstraße zu erleichtern, helfen den Fahrerinnen und Fahrern eine Einweiskamera und ein Monitor. „Viele haben gerade vor dem Reinfahren großen Respekt, der Monitor gibt ihnen Sicherheit“, sagt Brakel. Anders als bei gewöhnlichen Waschstraßen sei die Zugschiene außerdem breiter, sodass auch SUVs mit Breitreifen, die sonst oft auf den Waschplätzen gereinigt werden müssen, durch die Waschstraße fahren können.

XXL-Waschplatz mit Empore

Wegen ihrer Höhe von 2,40 Meter ist die Waschstraße zudem für Transporter geeignet. Aber auch Wohnmobile und Lastwagen, die zu groß für die Waschstraße sind, können auf dem XXL-Waschplatz gereinigt werden. Dafür hat Volmer eine Empore aufgebaut, von der aus auch die hohen Dächer gut erreichbar sind.

Auch Lastwagen können auf dem XXL-Waschplatz der Anlage gereinigt werden. Quelle: Werner Brakel

Oldtimer-Halle ist vorerst letztes Bauprojekt

Auf der ehemaligen, rund 4700 Quadratmeter großen Brachfläche hat Volmer gemeinsam mit einem Brüderpaar insgesamt rund 4 Millionen Euro investiert – vor allem in Betriebe für Kraftfahrzeuge. Bis auf den sogenannten Showroom für die Oldtimer-Halle von Volmer sind die anderen neuen Gewerbehallen am Borsingring bereits alle in Betrieb.

Die Fertigstellung der Oldtimer-Halle sei das vorerst letzte Bauprojekt, was noch ausstehe, sagt Brakel. Rund eine halbe Million Euro werde dafür investiert. In der Halle sollen bis zu 50 Fahrzeuge ausgestellt werden. Spezialisiert ist der Betrieb auf Mercedes-Pagoden – das sind zweisitzige Faltdach-Cabriolets, die in der Zeit von 1964 bis 1971 gebaut wurden. Im Showroom werden aber auch Oldtimer anderer Marken ausgestellt.

Lesen Sie auch Online-Reifenhändler Delticom plant riesigen Logistikkomplex in Sehnde-Ost

Gewerbegebiet wächst nach Osten

Darüber hinaus wird das Gewerbegebiet in den nächsten Jahren nach Osten hin erweitert. An der Kommunalen Entlastungsstraße plant der in Hannover ansässige Internetgroßhändler Delticom einen riesigen neuen Logistikkomplex. Der Neubau beansprucht rund neun der insgesamt 15 Hektar Fläche. Von Sehnde aus will das Unternehmen seine Ware wie Reifen und Kompletträder an private Auto- und Motorradfahrer sowie Geschäftskunden und Werkstattplaner versenden. Der Komplex soll 2023 in Betrieb genommen werden.

Von Leona Passgang