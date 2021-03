Sehnde

„Mach da keine Schrammen dran“, sagt Gerhard Rickert mahnend. Die Männer lachen, denn Jahrzehnte und Rost haben deutliche Spuren an dem Objekt vor ihnen hinterlassen. Der 70-Jährige und mehrere Helfer wuchten das Fahrgestell eines Mercedes 170 H aus den 1930er Jahren auf einen Anhänger. Am Gestell - besser gesagt am Rohrrahmen - wird ein Teil entfernt, dafür wird ein eckiger Rahmen eingesetzt. Es ist der erste Schritt für einen Nachbau des sogenannten Schlör-Wagens von 1938, auch „Göttinger Ei“ genannt. Das so seltsame wie zeitlose Auto mit bis zu sieben Sitzen setzte Maßstäbe in Sachen Aerodynamik. Bis heute.

Der Nachbau des Autos dürfte 265.000 Euro kosten

Warum die Mühe mit dem Zerschneiden des Rahmens beim Karosseriebauer? Weil das „Göttinger Ei“ ein ganz besonderes Auto war, mit einer ganz besonderen, tropfenförmigen Karosserie. Wegen der rundlichen Alu-Außenhaut sitzt der Fahrer in der Mitte, nicht wie üblich auf der linken Seite. Der Motor ist hinten. Damit der Fahrersitz im Nachbau nicht zu hoch eingebaut werde, müsse ein Teil des Rohrrahmens herausgeschnitten werden, auch die Lenkung werde in die Mitte verlegt, erklärt Horst-Dieter Görg vom Verein Mobile Welten auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums.

Einen zerlegten, aber kompletten Motor aus einem Mercedes 170 H - das H steht für Heckmotor - bekomme der Verein geschenkt, sagt Görg. Der Nachbau der alten Windkanal-Flunder dürfte einige Jahre dauern, schätzt er. Zeichnungen lägen vor. Das Projekt dürfte zudem teuer werden: Für den Nachbau eines historischen Diesel-Weltrekordautos der Hannoverschen Traditionsfirma Hanomag zahlte man rund 265 000 Euro, Eigenleistung eingerechnet.

Was ist so speziell am „Göttinger Ei“? Prof. Andreas Dillmann, Leiter des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Göttingen, weiß es: „Der Schlör-Wagen war ein fahrendes Flügelprofil.“ Und ein Flügel, die Tragfläche eines Flugzeugs, habe einen geringen Luftwiderstand.

Der Luftwiderstandswert war sensationell niedrig

Beim Schlör-Wagen ergab sich mit maßstäblich verkleinerten 1:5-Modellen ein Strömungswiderstandskoeffizient (cw-Wert) von 0,12 bis 0,15, für das Originalfahrzeug wurde im Windkanal ein Wert von 0,186 gemessen und bei Versuchen auf der Autobahn ein Wert von 0,189 ermittelt. Das sei derselbe cw-Wert wie beim 1-Liter-Auto von VW, erklärt Dillmann: „Der Wert ist sensationell niedrig.“ Das gelte bis heute.

Allerdings gebe es Nachteile der extravaganten Form: Die Stirnfläche, von der der Luftwiderstand ebenfalls abhänge, sei mit 2,54 Quadratmetern gewaltig - heutige Fahrzeuge lägen teils deutlich unter 2 Quadratmetern, sagt er. Das Einparken mit dem abfallenden Heck dürfte eine harte Nuss gewesen sein. Und das „Göttinger Ei“ sei nicht nur hecklastig, sondern auch anfällig für Seitenwind. „Schon bei einer leichten Böe wäre man damit auf die Nase gefallen“, meint Görg.

Aber mit der eigenwilligen Form erreichte Konstrukteur Karl Schlör von Westhofen-Dirnstein an der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen, der Vorläuferin des DLR, dass das „Göttinger Ei“ etwa 30 bis 35 Stundenkilometer schneller fuhr als der Mercedes 170 H mit Topspeed 105, wie Dillmann erklärt. Und das bei einem Kraftstoffverbrauch von acht statt zehn bis zwölf Litern auf 100 Kilometern. Dennoch: Bis zur Ölkrise in den 1970er Jahren spielte der Luftwiderstand auf der Straße keine Rolle mehr. Ohne den Zweiten Weltkrieg hätte es möglicherweise früher wieder strömungsgünstige Fahrzeuge gegeben, meint der Experte.

Nach dem Krieg konfiszierten Briten das „Göttinger Ei“

Doch zumindest in den 1930er Jahren war die Stromlinie noch angesagt, auch strömungsgünstig verkleidete Lokomotiven zeugen davon. Mitte der 30er Jahre habe die Aerodynamische Versuchsanstalt angefangen, an Kraftfahrzeugen zu forschen, sagt Jessika Wichner, die Leiterin des DLR-Zentralarchivs in Göttingen. Schlör (1910-1997) habe 1938 den Schlör-Wagen entwickelt, zeitgleich mit dem VW Käfer sei er 1939 auf der IAA gezeigt worden - durfte aber nicht in die Halle, weil das Verkehrsministerium Konkurrenz für den Käfer fürchtete. Kein Wunder: Das „Göttinger Ei“ bot Platz für sieben Menschen, verbrauchte weniger und fuhr schneller als der Käfer, wie Wichner sagt.

Philip Hanebeck (l) und Horst-Dieter Görg verladen den Fahrzeugrahmen, mit dem das Experimentalfahrzeug Schlörwagen - auch bekannt als „Göttinger Ei“ nachgebaut werden soll. Quelle: dpa

Was nach dem Krieg mit dem echten „Göttinger Ei“ geschah, sei nicht ganz klar, erklärt Wichner. Laut Originalquellen habe Schlör den Wagen zurückhaben wollen. Die Briten, die ihn als Besatzungsmacht konfisziert hatten, hätten ihn 1948 aber nicht herausgerückt. Ohnehin war die Windkanal-Flunder schwer verbeult, der Motor und die Sitze waren entfernt. Sie vermute, der Wagen sei irgendwann verschrottet worden - die Briten hätten ihn jedenfalls „definitiv“ nicht mitgenommen.

Und jetzt soll das „Göttinger Ei“ erneut entstehen, oder besser gleich zwei davon: Rekonstruiert werden solle in den nächsten Jahren ein Fahrzeug in Bad Homburg, das andere in Hannover - und zwar eine fahrbare, teilgeschnittene Version mit Acrylglassichtfenstern, sagt Görg. Sein Ziel sei, dass der Wagen in drei Jahren fahren könne. „Das Auto muss fahren, und wenn wir da im Gartenstuhl drinsitzen.“

Von RND/lni