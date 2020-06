Sehnde

Eine ungewöhnliche Atmosphäre hat am Sonntagnachmittag am nördlichen Ende der Mittelstraße geherrscht – nicht nur weil die evangelische Kirchengemeinde Sehnde auf dem Parkplatz vor ihrem Gemeindezentrum einen Gottesdienst abhielt. Freiluftgottesdienste sind in Sehnde im Sommer keine Seltenheit. Es war auch der Abschied von einem Seelsorger, den die evangelischen Christen in Sehnde trotz seiner verhältnismäßig kurzen Amtszeit von acht Jahren sehr zu schätzen gelernt haben. Und so versammelten sich rund 150 Gläubige im Corona-Abstand bei warmem Sommerwetter mit der Kreuzkirche im Rücken, um Uwe Büttner in den Ruhestand zu verabschieden.

Rund 150 Gläubige verfolgen im Corona-Abstand den Gottesdienst zwischen Kreuzkirche und Gemeindezentrum. Quelle: Michael Schütz

Anzeige

Gekommen waren nicht nur die Sehnder Kernstädter. Schließlich hatte sich in Büttners Amtszeit einiges getan. Inzwischen sind die Sehnder Geistlichen auch für die benachbarten Gemeinden in Rethmar und Haimar zuständig, von wo ebenfalls Abordnungen gekommen waren. Aber auch aus anderen Gemeinden des Kirchenkreises gab es Besuch.

Weitere HAZ+ Artikel

Viel Lob prasselte auf dem Parkplatz auf Büttner ein. Den entscheidenden Satz dabei sprach wohl Heidrun Golenia, Vorsitzende des Kirchenvorstands der Kreuzkirche: „Wir werden Sie vermissen.“ Zwei Seiten habe dieser Abschied, erklärte sie. Zum einen freue sich die Gemeinde mit Büttner über einen neuen Lebensabschnitt. „Aber Sie werden auch eine nicht unerhebliche Lücke hinterlassen, auch wenn Sie das nicht gerne hören“, betonte Golenia.

Superintendentin verabschiedet Kollegen und Freund

Mit einem Segen und einer Entpflichtungsurkunde des Landesbischofs Ralf Meister entließ die Superintendentin des Kirchenkreises Burgdorf, Sabine Preuschoff, ihren „Kollegen und Freund“ Büttner aus dem Dienst. Sie schaute auf das Leben Büttners zurück, der ein Spätberufener in seinem Beruf gewesen sei. Der gebürtige Bremer war zunächst als Farbenlithograf tätig. Dann habe er gemerkt, dass er etwas machen wollte, das den Menschen dienlich sein könne, wie Preuschoff es ausdrückte. Damit hätten dann 36 Jahre als Pastor begonnen.

Superintendentin Sabine Preuschoff verabschiedet Pastor Uwe Büttner mit einem Segen in den Ruhestand. Links Kreuzkirchenpastorin Ricarda Schnelle. Quelle: Michael Schütz

Der heute 65-Jährige Büttner habe sich vor allem in die Sozial- und Gemeindearbeit eingebracht, sagte die Superintendentin. In einer vorigen Pfarrstelle habe er sich auch um bauliche Belange gekümmert. Dieser Bereich sei auch in Sehnde, neben dem Pilgern, zu einem seiner Schwerpunkte geworden.

Gelber Bauhelm als Abschiedsgeschenk

Die Gemeinde konnte das bestätigen und machte das auch dadurch deutlich, dass es zum Abschied einen gelben Bauhelm als Geschenk gab. Darüber hinaus hat Büttner allerdings auf Abschiedsgeschenke verzichtet und um Spenden für die von ihm angeregte Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindezentrums gebeten.

Zeichen seines Wirkens: "Baupastor" Uwe Büttner bekommt von der Gemeinde einen gelben Bauhelm. Quelle: Michael Schütz

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse lobte allgemein Büttners Begleitung der Menschen durch ihr Leben zu deren Seelenwohl und ganz konkret seinen Einsatz für das Sehnder Bündnis für Familie. Sehndes Ortsbürgermeister Helmut Süß wünschte Büttner positive Energie, um sich den Dingen zu widmen, die in der Vergangenheit zu kurz gekommen seien.

Reisen und Heimwerken werden Beschäftigung im Ruhestand

Davon gibt es wohl eine ganze Menge. Zwar wolle er zunächst ein wenig Abstand gewinnen, um sich von den Anforderungen der Gemeindearbeit zu lösen, sagte Büttner. Danach werden ihn Dinge wie die Musik, das Reisen mit dem Motorrad, Bogenschießen oder das Heimwerken beschäftigen.

So ganz loslassen wollten ihn seine Kolleginnen Damaris Frehrking und Ricarda Schnelle allerdings nicht. Sie wickelten Büttner zum Abschied und zum Spaß noch in ein kirchenviolettes Band ein und sangen den Marianne-Rosenberg-Hit „Er gehört zu mir“. Frehrking und Schnelle werden zunächst die drei Kirchengemeinden allein betreuen. Die halbe Pfarrstelle für Rethmar wird ausgeschrieben. Deren Inhaber wird dann ebenfalls in allen drei Gemeinden Aufgaben übernehmen, sodass Sehnde, Rethmar und Haimar auf zweieinhalb Pfarrstellen kommen.

Von Michael Schütz