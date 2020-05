Seit vergangenem Wochenende dürfen Kirchen wieder Gottesdienste feiern – doch längst nicht alle Gemeinden in Sehnde nutzen diese Möglichkeit. Die Kirchengemeinde Bolzum hatte am 10. Mai den Auftakt gemacht, an diesem Sonntag folgen St. Michael in Wehmingen und die katholischen Gemeinden St. Josef und St. Maria. Andere warten noch ab.