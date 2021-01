Haimar

Im Neubaugebiet Mühlenfeld am Rand von Haimar sind bereits die ersten Häuser entstanden. Die Infrastruktur Sehnde GmbH, ein Tochterunternehmen der Stadt, hat das Baugebiet an der Bundesstraße 65 erschlossen. Alle 15 Bauplätze sind bereits verkauft. Ursprünglich waren im Mühlenfeld 13 Grundstücke für Einfamilienhäuser und vier Parzellen für jeweils eine Doppelhaushälfte angedacht. „Weil letztere jedoch nicht nachgefragt wurden, haben wir daraus Grundstücke für Einfamilienhäuser gemacht“, sagt Daniel Korf, technischer Leiter bei der Infrastruktur.

Die Nachfrage sei groß gewesen. „Ich hatte allein an einem Nachmittag 65 Anfragen“, sagt Korf. Im Bewerbungsverfahren haben Ortsansässige Vortritt gehabt. Zwei Grundstücke wurden an Bürger aus Haimar vergeben, drei an Interessenten von außerhalb. Die restlichen Bauwilligen kommen aus der Kernstadt und den Sehnder Ortsteilen.

Laut Korf liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Verzögerungen durch die Corona-Pandemie seitens der Baufirmen habe es nicht gegeben. „Das geht alles schnell voran – ich denke, dass die letzten Grundstück sicherlich auch noch in diesem Jahr bebaut sein werden“, sagt Korf. Die Erschließungsarbeiten hatten im März vergangenen Jahres begonnen.

Feuerwehrhaus soll Mitte des Jahres fertig werden

Auch die Arbeiten an Haimars neuem Feuerwehrhaus kommen gut voran und liegen im Plan. Stadtverwaltung und Stadtfeuerwehr haben im Juli 2020 den symbolischen ersten Spatenstich gesetzt. Mittlerweile steht der Rohbau. Elektroleitungen wurden bereits verlegt Türen und Fenster installiert. Wegen Corona konnte allerdings kein Richtfest gefeiert werden. Derzeit wird die Heizungsanlage installiert. Im Anschluss soll es im Februar mit dem Estrich weitergehen.

Die Arbeiten an Haimars neuem Feuerwehrhaus kommen gut voran. Quelle: Katja Eggers

Korf geht davon aus, dass das Gebäude Mitte des Jahres fertig wird und dann bezogen werden kann. Der Umzug von der Neuen Straße ist für Anfang Juli geplant. Das neue Domizil wird der Ortsfeuerwehr dann dreimal so viel Platz wie bisher bieten. Die Infrastruktur Sehnde investiert in den Neubau in Haimar rund 1,5 Millionen Euro, dazu kommen noch einmal 30.000 Euro für die Innenausstattung.

Keine neuen Baugebiete

Das Regenrückhaltebecken im Norden des Areals ist ebenfalls schon fertig. Die Zufahrtsstraße zum neuen Baugebiet führt von der B65 aus am westlichen Ortseingang an dem neuen Feuerwehrhaus vorbei und ist bereits ausgebaut. Die zwei Planstraßen mitten im Baugebiet sind indes noch im Bau. Um den Verkehr am Ortseingang zu bremsen, wurde eine Verkehrsinsel eingerichtet. Es gibt zudem eine Linksabbiegerspur.

Das ist die Infrastruktur Sehnde GmbH Die Infrastruktur Sehnde GmbH ist ein Tochterunternehmen der Stadt und erschließt Baugebiete, verwaltet Schulen, Kindergärten und Gebäude, errichtet und betreibt Fotovoltaikanlagen und übernimmt Dienstleistungen rund um Immobilien. „Unsere Hauptaufgaben sind derzeit Neubauten und die Sanierung von Gebäuden“, sagt Daniel Korf, der technische Leiter des Unternehmens. Zu den aktuellen Projekten gehören das Neubaugebiet Im Mühlenfeld und der Neubau des Feuerwehrhauses in Haimar sowie die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Höver. In der Vergangenheit hat die Infrastruktur Sehnde unter anderem den Anbau des Rathauses in der Kernstadt, die Astrid-Lindgren-Grundschule, den Hort Kunterbunt und die Kita Südtorfeld errichtet. Darüber hinaus hat das Unternehmen in Ilten das neue Feuerwehrhaus und die Kita Im Bosenkamp gebaut sowie die Obdachlosenunterkunft in Bolzum durch einen Neubau ersetzt. In Rethmar wurde erst die Kita errichtet und erweitert und später das angrenzende Baugebiet Salzburg vermarktet.

Haimars Baugebiet Im Mühlenfeld ist nicht das erste, das die Infrastruktur Sehnde erschlossen hat. „Wir haben auch schon die Erschließung der Baugebiete Hohenfels in Wehmingen und Mühlenberg in Bolzum übernommen“, sagt Korf. Das Verfahren sei dasselbe wie in Haimar: Die Infrakstruktur kauft das Areal, erschließt es und verkauft dann die Grundstücke. Weitere Erschließungen seien derzeit jedoch nicht geplant. „Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, jederzeit wieder gern“, sagt Korf.

Von Katja Eggers