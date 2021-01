Sehnde/Rethmar/Haimar

Die Gesamtkirchengemeinde Sehnde-Rethmar-Haimar sucht dringend Unterstützung. Seit der Pensionierung von Pastor Uwe Büttner und dem Weggang von Vikarin Friedrike Schweizer müssen die beiden Pastorinnen Damaris Frehrking und Ricarda Schnelle die am 1. Januar fusionierte Gesamtkirchengemeinde allein versorgen. Unterstützt werden sie bis auf Weiteres von der Pastorin Gertrud Schendel, die eine Springerfunktion innehat. Die Ausschreibung der halben Pastorenstelle verlief indes erfolglos. „Es hat sich leider überhaupt niemand darauf gemeldet“, bedauert Frehrking.

Die Ausschreibung war bereits im Herbst vergangenen Jahres erfolgt. Nun hat der Kirchenvorstand beschlossen, die Stelle kein zweites Mal auszuschreiben. „Wir hoffen jetzt, dass wir stattdessen einen Pastor im Probedienst bekommen“, sagt Frehrking. Der sogenannte Pastor auf Probe sei bereits beim Landeskirchenamt beantragt, das Verfahren könne sich allerdings noch eine Weile hinziehen. Ein Pastor auf Probe hat sein Vikariat bereits abgeschlossen, ist aber noch nicht verbeamtet.

Gemeinden geht der Nachwuchs aus

Dass sich auf die Ausschreibung der halben Pastorenstelle niemand beworben hat, ist laut Frehrking auf mehrere Faktoren zurückzuführen. So mache der demografische Wandel auch vor den Kirchen nicht Halt und führe zu einem Pastorenmangel. „Uns geht der Nachwuchs aus“, sagt Frehrking. In den nächsten Jahren würden mehr Pastoren in den Ruhestand gehen als junge Pastoren nachrücken. Auch die Kinderzahl gehe zurück. „Vor elf Jahren hatte ich noch 60 Konfirmanden, jetzt sind es nur noch 30“, sagt Frehrking.

Eine halbe Stelle sei für viele Pastoren zudem oft nicht so attraktiv wie eine volle Stelle. „Dabei würde sich die halbe Stelle auch Dank der Nähe zu Hannover gut mit einer anderen halben Stelle kombinieren lassen“, erklärt Frehrking. Auch für einen älteren Pastor, der ein paar Jahre vor dem Ruhestand seine Arbeitszeit etwas herunterfahren möchte, sei die halbe Stelle denkbar.

Probepastor arbeitet im Gesamtkirchenvorstand mit

Laut Stellenausschreibung sucht der Kirchenvorstand nun einen Probepastor, „der nicht alles können muss, der gerne organisiert im Team und nicht nur für einen Kirchturm zuständig sein will“. Denn gefragt ist die Mitarbeit im neuen Gesamtkirchenvorstand und seinen Ausschüssen. Die drei Gemeinden Sehnde, Rethmar und Haimar haben sich zum 1. Januar zur Gesamtkirchengemeinde zusammengeschlossen. Ein Gesamtkirchenvorstand aus den bisherigen drei Kirchenvorständen wurde bereits ins Leben gerufen.

„Unser Ziel war es, dass Vertreter aus allen drei Orten im Gesamtkirchenvorstand vertreten sind“, betont Frehrking. Zur Vorsitzenden wurde Heidrun Golenia aus Sehnde gewählt, ihre Stellvertreterinnen sind Doris Fischer aus Haimar und Ute Thomas aus Rethmar. Alle drei waren zuvor auch die Vorsitzenden in den bisherigen Kirchenvorständen.

Frehrking : „Wir sind auf einem guten Weg“

Die Mitglieder des Gesamtkirchenvorstandes sind zudem in Ausschüssen zu Themen wie Bauen, Kinder und Jugend, Gemeindeentwicklung, Finanzen und Geschäftsführung vertreten. „Die Ausschüsse konstituieren sich gerade und geben sich eigene Dienstbeschreibungen und Strukturen“, berichtet Frehrking. All das bedeute derzeit noch viel Arbeit und Sortierung, die Synergieeffekte würden sich erst später einstellen. „Aber es gelingt, wir sind auf einem guten Weg“, betont die Pastorin.

So gebe es auch schon den ersten gemeinsamen Gemeindebrief, im dritten soll dann auch das gemeinsame Logo und der gemeinsam Name bekanntgegeben werden. Für den 26. Juni hat die Gesamtkirchengemeinde zudem ein großes Gemeindefest geplant, das sich über alle drei Orte erstrecken soll.

