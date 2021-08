Hannover

Diesen Einsatz hat die Polizei sich vermutlich anders vorgestellt: Ein mutmaßlicher Drogendealer aus Hannover ist aus einem Dachfenster in der List getürmt, um seiner Festnahme am frühen Morgen zu entgehen. Die Ermittler verfolgten den 54-Jährigen daraufhin, sogar durch benachbarte Dachgeschosswohnungen rannten die schwer bewaffneten Beamten. Erst jetzt auf HAZ-Anfrage äußerten die Behörden sich zur spektakulären Festnahme von vergangenem Mittwoch.

Der Flüchtige soll im großen Stil Heroin und Marihuana in Sehnde verkauft haben. „Wir reden hier von einem dreistelligen Grammbereich“, sagt Christina Wotschke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim. Vor allem mit Blick auf das Heroin sei dies „eine ordentliche Menge“. Der Haftbefehl wurde bereits vor drei Monaten ausgestellt, doch bis jetzt habe der 54-Jährige sich der Festnahme entzogen.

Flucht über die Dächer in Schlafsachen

Ein Beamter der Verfügungseinheit öffnet das Fenster der benachbarten Dachgeschosswohnung, um am 54-Jährigen dranzubleiben. Quelle: privat

Und dasselbe plante der Verdächtige offenbar auch jetzt wieder: Als die Beamten der sogenannten Verfügungseinheit der Polizei Hannover die Tür einer Wohnung an der Kreuzung Jakobistraße/Am Schatzkampe einschlugen, sei der 54-Jährige sofort hochgeschreckt. „Er wählte deshalb den Weg aufs Dach“, sagt Wotschke. Nur leicht bekleidet in Schlafsachen türmte der mutmaßliche Dealer dann zunächst über mehrere Gebäude.

Um an dem 54-Jährigen dranzubleiben, wurde neben zahlreichen Streifenwagen auch eine Drehleiter der Feuerwehr gerufen. Gleichzeitig stürmten die komplett schwarz gekleideten Beamten mit Maschinenpistolen kurz vor 7 Uhr unter anderem eine benachbarte Dachgeschosswohnung am Schatzkampe. „Ich habe erst gar nicht verstanden, was da überhaupt los war“, berichtet der Bewohner der HAZ. Er dachte, es handle sich um einen SEK-Einsatz. Aus den Fenstern sahen die Polizisten nach draußen und verfolgten den fliehenden 54-Jährigen.

Schusswaffe bei Durchsuchung entdeckt

Zahlreiche Streifenbeamte beobachten die Szenerie von der Straße aus. Quelle: privat

Nach kurzer Zeit ergab der Mann sich dann seinem Schicksal und ließ sich laut Wotschke festnehmen. Niemand sei durch die waghalsigen Kletterversuche verletzt worden. Die Verfügungseinheit wurde hinzugezogen, weil bei der Durchsuchung der eigentlichen Wohnung des 54-Jährigen in Hannover nicht nur Drogen, sondern auch eine griffbereite Schusswaffe entdeckt worden war. Offenbar wusste der Verdächtige aber von den Ermittlungen gegen sich und war seither untergetaucht.

Die Ermittlungen gegen den 54-Jährigen gehen aber nicht zurück auf das Knacken verschlüsselter Encrochat-Handys im Frühjahr 2020. Drogenhändler aus ganz Europa nutzten die Technik, um abhörsicher ihre Geschäfte abzuwickeln. Mittlerweile beginnen zahlreiche Prozesse, darunter auch mehrere am Landgericht Hannover. Erst jüngst wurde ein Dealer zu mehr als vier Jahren verurteilt, zwei weitere sollen mit ihren Machenschaften rund 320.000 Euro verdient haben.

Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Laut Wotschke sitzt der mutmaßliche Dealer aus der List nun in Untersuchungshaft: „Diese wurde aus dem Umstand der hohen Rauschgiftmengen und dem zu erwartenden Strafmaß verhängt.“ Da dem Mann wegen bewaffnetem Drogenhandel laut Strafgesetzbuch mindestens fünf Jahre Haft drohen, sei von einer hohen Fluchtabsicht auszugehen – was letztlich das Türmen über Hannovers Dächer bestätigt hat.

Von Peer Hellerling