Im Jahr 1694 löste die Angelegenheit einen Skandal aus; an Europas Höfen zerriss man sich die Mäuler über die Vorgänge im Kurfürstentum Hannover. Graf Königsmarck, ein chronisch verschuldeter Oberst in hannoverschen Diensten, hatte eine Liaison mit Kurprinzessin Dorothea angefangen. Deren Gatte, Georg Ludwig, erlaubte sich selbst zwar etliche Affären, doch einer Frau ließ man so etwas nicht durchgehen. Heute kann man in Sophie Dorotheas Aufbegehren gegen höfische Spielregeln einen Emanzipationsversuch sehen. Damals hatte er dramatische Folgen: Königsmarck verschwand rätselhaft, sie selbst wurde von ihrem Mann geschieden und bis zu ihrem Tod 1726 ins entlegene Schloss Ahlden verbannt.

Ihr Ex-Mann stieg 1714 zum König in London auf, ihr Sohn kam dort später ebenfalls auf den Thron, ihre Tochter wurde Königin in Preußen – doch Sophie Dorothea sah ihre Kinder nie wieder. Die Welfen vertuschten damals die Affäre, Akten verschwanden. Immerhin brachte Sophie Dorothea es zu literarischem Ruhm: Schriftsteller wie Schiller, Fontane und Arno Schmidt beschäftigten sich mit der „Prinzessin von Ahlden“. Und im Historienfilm „Königsliebe“ spielten Stewart Granger und Joan Greenwood 1948 das unglückliche Liebespaar. be