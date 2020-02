Der Hannoversche Fernmeldeclub baut in der ehemaligen Munitionshalle auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Sehnde-Wehmingen ein Museum. Auf 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche wollen die Mitglieder den Besuchern die Geschichte und Entwicklung der Fernmeldetechnik von 1833 bis 1995 näherbringen.

